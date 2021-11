Milly Carlucci fuori di sè per Claudio Baglioni in onda il sabato sera “non ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato andrà in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle, il fortunatissimo programma di Milly Carlucci che quest’anno sta raccogliendo il solito successo e il solito consenso da parte del pubblico che non si stanca mai di vedere una trasmissione elegante e garbata anche se, a tratti, è pop grazie a qualche scontro tra la giuria e qualche concorrente.

La giuria, anche quest’anno non è cambiata perché nella sua solita formazione piace tanto: Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli Ivan Zazzaroni e, come presidente di giuria Carolyn Smith. Poi, da qualche anno a bordo campo ci sono, apprezzatissimi, Alberto Matano e Roberta Bruzzone mentre, da quest’anno, come giuria popolare c’è Alessandra Mussolini e Rossella Erra. Il pubblico da casa ha fatto un solo appunto ad Alberto Matano dicendo che non sorride mai ma per il resto tutti i giurati sono molto graditi.

Dandolo lancia una bomba: “Milly Carlucci non ha preso bene la sfida con Claudio Baglioni”

“Ballando con le stelle” fino ad ora il sabato sera si è scontrato con Tu si que vales ma il programma di Maria De Filippi è terminato e a fare concorrenza alla Carlucci arriva Claudio Baglioni con il suo “one man show” che si chiamerà “Uà”.

Il settimanale Oggi con la penna di Alberto Dandolo ha riferito che la Carlucci non ha affatto preso bene questa notizia e ha scritto così: “Dietro le quinte di Ballando con le stelle si sussurra che Milly Carlucci sia nervosa per questo cambio di programmazione improvviso…”

E poi Alberto Dandolo ha anche aggiunto: “La conduttrice pensava che il peggio fosse passato … Sarebbe nervosa…Fino a qualche giorno fa era certa che dopo la fine di Tu Si Que Vales il peggio fosse passato…”

E poi Dandolo del programma di Baglioni ha detto: “Sarà uno spettacolo musicale sontuoso in cui Baglioni duetterà con i grandi protagonisti del panorama musicale…”.

Asia Argento dice cosa pensa di Morgan ballerino

Novella 2000 ha fatto sapere che Morgan si sarebbe già stancato del programma, infatti sul settimanale si può leggere: “Pare che Morgan si sia già rotto. All’inizio gli piaceva, ma ora pare che il giocattolino l’abbia annoiato. Vero? Falso? Milly Carlucci tocca ferro: lui in tv funziona”.

Asia Argento, ex compagna di Morgan, ha detto di lui come ballerino: “Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi, ci scambiamo opinioni su idee artistiche. Lo sto seguendo: è un ballerino strepitoso, molto meglio di quanto lo sia stata io quando ho partecipato alla trasmissione nel 2016. Faccio il tifo per lui”.