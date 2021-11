Enrico Papi: “C’è chi ha ostacolato la mia carriera” e non risponde su Paolo Bonolis

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Papi è un volto molto amato che, dopo che per molto tempo ha condotto su Tv8 Guess My Age, oggi lo possiamo seguire su Canale 5 alla conduzione di Scherzi a parte.

Enrico Papi risulta molto simpatico e diretto e per questo il pubblico lo ama e lo segue molto.

Il conduttore di Scherzi a parte ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in occasione della quale ha raccontato che la sua vita professionale non è stata sempre semplice e ha spiegato anche il perché. Vediamo cosa ha detto.

Enrico Papi ha rivelato “Lo scopo di qualcuno era quello di ‘farmi fuori’…

Enrico Papi nell’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi ha svelato alcuni aspetti della sua vita lavorativa che nessuno sapeva.

Papi ha detto che, secondo lui, un collega aveva deciso di farlo fuori, infatti, ha dichiarato così: “Lo scopo di qualcuno era quello di ‘farmi fuori’…”.

Il giornalista che lo ha intervistato a quel punto gli ha fatto due nomi Mara Venier e Paolo Bonolis e, se Papi si è affrettato a dire che la Venier non centra, non ha detto nulla su Bonolis, infatti la sua risposta è stata: “La Venier assolutamente no…Non faccio nomi, ma ci sono state persone più potenti di me che mi hanno messo in condizione di non lavorare o lavorare male…Io non ho nessuno dietro…”.

Enrico Papi parla del grandissimo successo di Scherzi a parte

Enrico Papi ha poi parlato del successo che sta raccogliendo per Scherzi a parte e ha detto: “Prendere un brand storico, e farlo diventare pop, piacevole per tutte le fasce d’età, dalla nonna al nipotino…”

E poi ha anche aggiunto: “Non so perchè, ma la mia carriera è un’eterna gavetta…” riferendosi alle difficoltà che incontra sempre sul suo cammino professionale.

Poi Enrico Papi ha anche detto: “Tornerò presto su Canale 5: dobbiamo solo trovare il prodotto giusto…” pare infatti che condurrà, a breve un altro programma e Il giornalista di Oggi ha detto che secondo le voci insistenti che girano, dovrebbe condurre, molto presto, un game show nella fascia preservare di Canale 5.

Di questo game show ancora non si sa nulla ma pare che si chiamerà ‘Gong’ o, almeno questo è il titolo che per ora gli autori hanno dato. Su questo Papi non si è affatto sbilanciato né smentendo nè confermando nulla.