Detto Fatto, Bianca Guaccero rivela: “Non sono …”, Jonathan resta a bocca aperta e poi esclama “Non lo sapevo …”

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Detto Fatto il programma condotto da Bianca Guaccero e, nella parte relativa al gossip, sempre dalla Guaccero ma affiancata dallo stilista Jonathan Kashanian.

Ieri, in trasmissione proprio nel momento dedicato al gossip, la Guaccero ha fatto una dichiarazione inaspettata che ha lasciato Jonathan Kashanian per primo a bocca aperta. Vediamo cosa ha detto la bravissima e bellissima attrice e conduttrice pugliese.

Bianca Guaccero fa una rivelazione sorprendente a Detto Fatto: “Non sono più single”

Ieri, durante la puntata di Detto Fatto, Bianca Guaccero ha rivelato di non essere più single lasciando Jonathan a bocca aperta.

Vediamo cosa ha detto la Guaccero.

Bianca Guaccero e Jonathan si stavano occupando della rubrica di gossip e la Guaccero ha rivelato:

“Io volevo dire una cosa, siccome solitamente dico sempre la verità voglio condividere questa confidenza non sono più single, quindi non dirlo più.”

E poi ha aggiunto: “Sabato presenterò questa persona al pubblico” e Jonathan, stupito e felice, ha esclamato: “Non lo sapevo sono emozionato!”

Bianca Guaccero perde la pazienza e dice “Adesso parlo io”

Qualche giorno fa sui social Bianca Guaccero ha scritto un lungo post dopo che erano iniziate a girare voci insistenti di chiusura di Detto Fatto.

La Guaccero ha scritto così: “In queste ultime settimane ho letto veramente di tutto, notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo, mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti. Scuse non dovute vista la ‘penna allegra e fantasiosa’ di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop, una ricerca che il più il delle volte li traghetta su mondi che non esistono. Avete scritto di tutto, e questo succede ahimè quando non si hanno validi argomenti. Siccome mi sono sempre esposta in prima linea, non mancherò di farlo anche in questa occasione”. La Guaccero ha poi continuato così: “Il nostro programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete purtroppo i continui cambi di orario non ci permettono una costanza in termini di ascolti, ma comunque anche in quel caso riusciamo sempre ad avere una curva in crescita. Per la qual cosa vi ringraziamo e ringrazieremo sempre con tutto il cuore”.

E poi ha concluso con un invito: “Ciò che vi chiedo cari amici giornalisti è di darvi pace, e smetterla di prendervela con chi fa il suo lavoro con onestà ed entusiasmo”.

E, ancora: “Provate a pensare almeno un secondo, che le parole hanno un peso e che dietro un programma c’è tanta gente che lavora, ci sono tante storie, tante sensibilità. Nel nostro caso una squadra fantastica, che io difenderò sempre in prima linea”.