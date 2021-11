Belen in crisi con Antonino, le chiedono ‘chi sarà il prossimo’ e la sua risposta asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Sono giorni che continua a girare la voce che Belen e il compagno 26enne Antonino Spinalbanese siano in crisi.

I due, da poco diventati genitori della piccola Luna Marie, pare stiano attraversando un periodo molto burrascoso della loro relazione e, anche se dopo queste voci di crisi si sono fatti fotografare insieme come se tutto fosse stato superato, ora si parla di nuovo di un rapporto che sta volgendo al termine.

Chiedono a Belen “Chi sarà il prossimo”, lei risponde e asfalta tutti

Belen è sempre molto attiva sui social e, dopo i nove mesi della gravidanza dove è stata, invece, molto il disparte perché , come lei stessa ha raccontato, non è stata una gravidanza semplice, ora è tornata a postare foto e frasi che, alcune volte, sono anche molto sibilline.

Belen, che posta molte foto, anche ultimamente quelle alla festa di compleanno del padre dove grande assente era proprio Spinalbanese, ha avuto una domanda molto diretta da una follower che le ha scritto così riferendosi alle voci insistenti di crisi tra lei e il compagno: “chi sarà il prossimo?” e la bella argentina ha risposto diretta e senza usare giri di parole: “Probabilmente sono cavoli miei”.

Maurizio Costanzo ha intervistato Stefano De Martino

Maurizio Costanzo ha intervistato Stefano De Martino nel programma di Rai1 S’è fatta notte e De martino ha svelato: “Sono diventato padre a 23 anni, ho avuto dalla mia quella giusta dose di incoscienza che mi ha aiutato a vivere con leggerezza la scelta di avere un figlio”.

E poi: “Santiago ora ha 8 anni, mi segue in televisione ed è lo spettatore che più temo. Ci sono cose che non gli piacciono, cose che gli piacciono di più, mi fido molto del suo punto di vista, infatti, gli propongo a volte anche prima delle idee, delle sigle, per vedere la sua reazione”.

Ma poi aggiunge anche: “Il mio sogno un giorno è quello di lavorare con lui, contagiarlo con la mia passione, però come tutti i papà non voglio essere pressante: spero che faccia quello che gli piace.

E poi, raccontando della sua vita professionale, ha detto di Maria De Filippi: “Con Maria è nato subito un rapporto quasi zia-nipote … Al primo casting avevamo sul petto un numeretto e si improvvisava, e la commissione diceva quello sì, quello no. Io venni scartato subito e lei, che ovviamente ha un fiuto infallibile, e io sono l’eccezione che conferma la regola, mi porta davanti alla commissione e chiede: ‘Ma perché avete scartato questo ragazzo?’. Insomma, il suo ascendente ha fatto sì che almeno all’inizio mi promuovessero: è uno dei grandi bivi della vita”.