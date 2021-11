Maurizio Costanzo fuori di sè: “E’ vergognoso che …”

0 SHARES Condividi Tweet

La seconda puntata del Maurizio Costanzo Show, amatissimo talk show di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo, è andata in onda nella serata di ieri mercoledì 10 novembre 2021. Una puntata molto speciale nel corso della quale tra i vari ospiti era presente anche il dottor Matteo Bassetti ovvero il noto virologo che ormai da molti mesi abbiamo imparato a conoscere grazie alla sua partecipazione a vari programmi di successo. Il dottor Bassetti ha aggiornato i telespettatori su quella che è la situazione attuale della pandemia e dei vaccini. Ad un certo punto però Maurizio Costanzo ha perso le staffe e ha rivolto delle parole piuttosto pesanti a chi in questi mesi si è permesso di minacciare il medico e la sua famiglia.

Matteo Bassetti ospite del Maurizio Costanzo Show

La puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda nella serata di ieri è stata come al solito molto seguita dai telespettatori. Tanti sono stati gli argomenti affrontati e naturalmente si è anche parlato di covid e vaccini. Presente in puntata anche il noto virologo Matteo Bassetti che ha aggiornato i telespettatori su quella che è l’attuale situazione legata ai vaccini. Nello specifico è stato detto che l’Italia sta continuando la sua campagna vaccinale e proprio l’estate appena passata è stata molto importante da questo punto di vista. Proprio grazie alla spinta che i vaccini hanno avuto in estate il nostro Paese potrà affrontare la quarta ondata in maniera diversa rispetto all’ondata precedente.

Le dure parole di Maurizio Costanzo

Ad un certo punto Maurizio Costanzo è intervenuto nel suo programma per scagliarsi contro tutte quelle persone che in questi mesi hanno rivolto delle minacce di morte a Bassetti e alla sua famiglia. “Trovo che sia vergognoso che venga minacciato un medico che cura tutti noi per il Covid. Io non soltanto li arresterei ma vorrei mandare loro dallo psichiatra, per fortuna non tutti gli italiani sono così”, queste nello specifico le sue parole.

La rivelazione di Maurizio Costanzo sui Iva Zanicchi

Tra gli ospiti della puntata anche la famosissima Iva Zanicchi con la quale Maurizio Costanzo ha un bellissimo rapporto di amicizia che dura ormai da molti anni. E proprio a proposito della celebre artista, con la quale il conduttore ha molto scherzato durante la puntata, Maurizio Costanzo ha fatto una rivelazione importante. “Iva è zingara nella vita e nella professione, la conosco da tanti anni e un po’ lo è”, queste nello specifico le sue parole.