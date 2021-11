Amici 21, Alessandra Celentano durissima con Raimondo Todaro: “Spero che ora …”

0 SHARES Condividi Tweet

Questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, celebre talent show di Canale 5, è caratterizzata da una serie di scontri tra la maestra Alessandra Celentano e il collega Raimondo Todaro. I due infatti più volte si sono punzecchiati e proprio di recente le loro discussioni hanno avuto luogo in seguito alle critiche rivolte dalla Celentano alla ballerina Serena, allieva di Todaro. Proprio di recente la Celentano ha rivolto una nuova provocazione a Todaro e lo ha fatto tramite una lettera scritta per Serena. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Alessandra Celentano assegna un nuovo compito alla ballerina Serena

Ogni giorno va in onda su Canale 5 il daytime di Amici 21, appuntamento durante il quale i telespettatori hanno la possibilità di poter osservare i progressi fatti dagli alunni, la loro partecipazione alle lezioni e di conseguenza la preparazione alla puntata settimanale. Proprio nel corso del daytime andato in onda ieri, mercoledì 10 novembre 2021, alla ballerina Serena è arrivata una nuova lettera da parte della maestra Celentano che le ha assegnato un nuovo compito ovvero un nuovo passo a due da portare in scena. Ormai da diverse settimane la maestra è solita assegnare alla ballerina un passo a due che però per vari motivi la ragazza non ha ancora eseguito. Anche per volere del suo insegnante Raimondo Todaro. E proprio a quest’ultimo la maestra Celentano ha rivolto una provocazione e lo ha fatto tramite la lettera inviata a Serena.

La provocazione a Raimondo Todaro

Alessandra Celentano ha quindi inviato alla ballerina Serena una nuova lettera tramite la quale le ha chiesto di preparare un nuovo passo a due. La maestra però non ha perso l’occasione per rivolgere anche una provocazione al collega Raimondo Todaro che proprio nei giorni scorsi si è rifiutato di far esibire la sua allieva nel passo a due che le era stato assegnato in quanto la giovane era stata messa in sfida. Nello specifico alla Celentano ha scritto “Spero che Raimondo questa volta non trovi scuse di alcun tipo”.

Alessandra Celentano assegna un passo a due a Serena e Dario

Il passo a due assegnato dalla Celentano alla ballerina Serena prevede anche la partecipazione di un altro allievo ovvero Davide che dovrà fare da partner al ragazza. Come ha voluto precisare la stessa maestra, il passo a due non è di danza classica ma si tratta esattamente di un moderno. Nelle scorse settimane la maestra aveva scelto come partner per Serena il ballerino Christian che però si è opposto e ha deciso di non portare a termine il passo a due per timore di potersi fare male. È stato per tale motivo che la Celentano ha deciso di proporre il passo a due al ballerino Dario precisando però che Christian è libero di proporsi in qualsiasi momento.