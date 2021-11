Paola Ferrari diretta su Diletta Leotta: “Lei non ha mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Torniamo a parlare di Diletta Leotta e del fatto che quest’ultima dopo la fine della storia con Can Yaman, sembra non aver avuto altre relazioni, almeno fino ad oggi. Soltanto qualche settimana fa la nota conduttrice televisiva e volto noto di Dazn pare che avesse fatto intendere nel salotto di Silvia Toffanin di essere ancora parecchio legata ed innamorata dell’attore turco. Ad ogni modo, tra di loro non c’è stato alcun tipo di contatto e pare che non ci sia nessuna novità riguardo il loro rapporto. Ad oggi però, a lanciare un gossip proprio su Diletta Leotta è stata Paola Ferrari anche lei una nota conduttrice sportiva e collega di Diletta Leotta.

Paola Ferrari parla di Diletta Leotta e fa importanti rivelazioni

Paola Ferrari ha parlato della collega e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato su Rai radio 1 nella trasmissione intitolata Un giorno da pecora. Ma cosa ha dichiarato a riguardo? Sembra che la nota conduttrice abbia parlato di Diletta durante un’intervista parlando proprio dell’argomento Dazn. Sembra che la conduttrice sportiva non si sia proprio risparmiata nel parlare di Diletta. Dopo averla vista su Dazn, in occasione della partita di serie A a San Siro, la stessa ha sottolineato quanto il suo look fosse piuttosto accattivante. Effettivamente per la partita Inter Milan ovvero il derby di Milano, sembra che Diletta Leotta si sia presentata con un look piuttosto accattivante.

Paola Ferrari su Diletta e Can “Non sono mai stati insieme”

Poi si è parlato anche della vita privata di Diletta e della tanto chiacchierata relazione che la stessa ha avuto con Can Yaman. La Ferrari sembra che abbia detto qualcosa al riguardo e avrebbe fatto intendere che i due non siano effettivamente mai stati insieme e questo è il dubbio che hanno avuto davvero tante persone. “Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”. Questo quanto dichiarato ancora dalla nota conduttrice parlando proprio della collega.

La conduttrice lancia uno scoop “La Leotta fidanzata con uno sportivo”

Inoltre, in questi giorni si parlerebbe di lei e del fatto che quest’ultima possa avere un nuovo fidanzato, ovvero un modello. In realtà secondo Paola Ferrari Diletta sarebbe fidanzata si, ma con uno sportivo. “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”. Questo ancora quanto aggiunto dalla Ferrari parlando quindi della vita privata di Diletta e lanciando questo scoop. Ad oggi ovviamente Diletta non sembra aver replicato a queste dichiarazioni e non si sa se effettivamente lo farà per confermare o smentire.