Ballando con le stelle, Roberto Alessi lancia una bomba: “Morgan è …”

Ballando con le stelle e l’indiscrezione su Morgan. Ebbene sì, su Novella2000 proprio in questi ultimi giorni sembra si stia tanto parlando di un qualcosa che riguarderebbe Morgan, che come tutti sappiamo, è uno dei protagonisti di questa edizione in corso del programma condotto da Milly Carlucci. Stando a quanto riferito sembrerebbe che il noto cantante sia già stanco di stare in sala prove e abbia in mente di lasciare. Ovviamente questa indiscrezione ha destato parecchia preoccupazione in Milly Carlucci che sta cercando di fare di tutto per trattenere l’artista nel cast. Più che altro, ci si chiede per quale motivo effettivamente Morgan abbia preso questa decisione o comunque la stia valutando.

Ballando con le stelle, Morgan già stanco e pronto ad abbandonare?

Come abbiamo già avuto modo di vedere in questi giorni si sta tanto parlando di Morgan e del fatto che il noto musicista possa essersi già stancato di stare in sala prove e stia pensando di lasciare Ballando con le stelle. “Pare che Morgan si sia già rotto”, questo quanto dichiarato dal noto giornalista. “All’inizio gli piaceva, ma ora pare che il giocattolino l’abbia annoiato. Vero? Falso? Milly Carlucci tocca ferro: lui in tv funziona”, questo ancora quanto aggiunto da Roberto Alessi.Si tratta soltanto di indiscrezioni e non si sa se effettivamente questo sia il volere di Morgan, visto che dalle sue pagine social così come da quelle della sua insegnante Alessandra Tripoli non è arrivata nessuna notizia al riguardo.

Anche i giudici hanno notato la stanchezza di Morgan

In realtà però proprio dalla quarta puntata di Ballando con le stelle sembra che in tanti abbiano notato una certa stanchezza in Morgan, in primis Caroline Smith la quale non lo ha tenuto nascosto e lo ha palesato in puntata stessa. Sarebbe veramente un peccato visto che in queste settimane Morgan è stato piuttosto bravo nelle sue performance ed è stato giudicato anche positivamente dai vari Giudici.

Il commento di Asia Argento

Intanto, a commentare la sua partecipazione al programma è stata proprio Asia Argento la nota attrice e regista la quale ha definito il marito un ballerino piuttosto strepitoso. I due dopo essersi fatti la guerra per tanti anni adesso finalmente hanno ritrovato un compromesso ed hanno un buon rapporto. Di tanto in tanto, si scambiano anche dei messaggi.