Il Volo senza mezzi termini su I Maneskin “Dietro il loro grande successo c’è …”

Sappiamo bene che i Maneskin hanno avuto un grandissimo successo in questo ultimo anno. Hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 e poi hanno anche vinto l’Eurovision Song Contest, ottenendo un successo davvero strepitoso. Tutti hanno parlato di loro e del fatto che stiano davvero spopolando ed in molti hanno anche parlato del loro grande talento. Del gruppo rivelazione dell’anno ne hanno parlato Ignazio, Piero e Gianluca, i componenti di un altro gruppo italiano molto amato in tutto il mondo. Stiamo parlando de Il Volo. Sicuramente i due gruppi hanno in comune il grande talento e la voglia di fare musica e farla conoscere in tutto il mondo. Ma cosa hanno dichiarato i tre cantanti, tenori più famosi d’Italia nel corso di una recente intervista rilasciata proprio in questi giorni?

Il Volo ed il commento su I Maneskin

Il Volo nel corso di un’intervista rilasciata a Leggo, prima della serata tributo su Rai Uno per Ennio Morricone, pare abbiano voluto parlare de I Maneskin e del successo da loro ottenuto nel corso dell’ultimo anno. “Chi rompe gli schemi e arriva al grande pubblico è da ammirare. La forza dei Maneskin ha sorpreso tutti, sappiamo cosa stanno vivendo, noi all’inizio, a 14 anni, abbiamo vissuto situazioni simili”. Questo quanto dichiarato da Il Volo, il cui grande successo lo vede sicuramente ad Antonella Clerici che ha fatto conoscere i tre piccoli tenori in tutto il mondo.

Retroscena sul loro grande successo, ecco la rivelazione dei tre tenori

“Per promuovere il nostro lavoro puntiamo più sulle tv dove siamo nati, ma dobbiamo andare al passo con in tempi, siamo sui social e non ci diamo limiti”. Questo quanto dichiarato ancora dai tre tenori nel corso della stessa intervista, parlando del loro rapporto con il piccolo schermo. Ieri sera, i ragazzi de Il Volo sono stati ospiti nella serata Tributo a Ennio Morricone su Rai Uno. In questa occasione, avrebbero anche svelato un importante retroscena riguardo un loro concerto fatto in Ucraina.

Il rapporto col Maestro Morricone

Nel corso dell’intervento, pare che Il Volo abbia voluto anche parlare del rapporto col Maestro Morricone. “Il rapporto col Maestro Morricone è nato qui a Roma, al Forum Music Village, l’abbiamo incontrato per la prima volta nello studio A mentre lui registrava una delle sue tante melodie, perché la maggior parte delle sue melodie sono uscite da qui e questo è anche il motivo per cui abbiamo presentato l’album proprio in questo posto”. Queste le loro parole.