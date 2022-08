Ballando con le stelle: il cast e come cambiano i maestri

0 SHARES Condividi Tweet

Novità e anticipazioni su Ballando con le stelle, il cast e i nuovi maestri di ballo. Cosa sappiamo?

Ormai pare che manchi davvero poco all’inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che va in onda su Rai 1. Da diverse settimane non si fa altro che parlare del programma, del cast e di quelli che potrebbero essere i probabili concorrenti. Ma cosa sappiamo al riguardo, su quella che sarà la 17esima edizione del programma più amato di Rai 1?

Ballando con le stelle, anticipazioni e news

I telespettatori più affezionati del programma di Rai 1, Ballando con le stelle, pare che non vogliono altro che avere delle informazioni su quello che sarà il cast della prossima edizione del programma. Cosa sappiamo al riguardo? A lanciare qualche indiscrezioni sul programma, nelle scorse ore è stato il giornale Tv sorrisi e canzoni. Proprio nei giorni scorsi pare che fosse stato svelato il cast di Ballando con le stelle 17 con tanti di nomi d’eccezione.

Il cast ufficiale

Nei giorni scorsi è stato svelato il cast. Si parla di Iva Zanicchi, la cantante che in realtà è stata una delle prime ad essere ufficializzata. E poi ancora Entico Montesano, Luisella Costamagna e Gabriel Garko. Nel cast ufficiale si parlerebbe anche del noto giornalista sportivo Giampiero Mughini, della conduttrice Marta Flavi e di Rossana Banfi. Ma non è finita qui, perché sarebbero stati ufficializzati i nomi di Alessandro Egger, Ema Stokholma, Paola Barale, Alex Di Giorgio. Alla lista si va ad aggiungere Lorenzo Biagiarelli che oltre ad essere un noto chef è anche il compagno di Selvaggia Lucarelli che è giudice del programma. E poi ancora Dario Cassini.

I nuovi mastri di ballo

Riguardo i maestri di ballo, vedremo il ritorno di Veera Kinnunen, che dopo la maternità farà il so ritorno e poi ancora Angelo Madonia. Dovrebbero essere anche altre cinque new entry. Tra questi Pasquale La Rocca, che ha vinto ben due edizioni irlandesi di Dancing With The stars e poi Simone Casulo, doppio vincitore di ben due mondiali di show dance. Si parla ancora di Roly Maden, giovane di origine cubana ma di adozione italiana e infine Simone Arena e Moreno Porcu. Non ci sarà invece Vito Coppola che parteciperà a Strictly ComeDancing.