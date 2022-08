Caso Meloni-Marini, la Lucarelli una furia: “La Marini non capisce proprio niente”

0 SHARES Condividi Tweet

Meloni-Marini, la Lucarelli una furia contro tutti, poi cita anche Barbara D’Urso e Alba Parietti. Cosa è accaduto tra le due sui social?

Si continua a parlare di quanto accaduto nei giorni scorsi sui social, ovvero del botta e risposta tra Valeria Marini e Selvaggia Lucarelli. E’ stata la showgirl che in qualche modo ha innescato questa sorta di botta e risposta, ovvero dopo il suo commento al post della Lucarelli pare che quest’ultima sia scoppiata come un fiume in piena e conoscendola non poteva che essere così. Pare che la giornalista dopo le accuse rivolte dalla Marini pare che le abbia riservato delle parole al veleno. Ma cosa ha riferito nello specifico?

Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini è scontro al veleno tra le due

Come ben sappiamo nei giorni scorsi sembra che Valeria Marini abbia commentato un post di Selvaggia Lucarelli in cui quest’ultima pare avesse in qualche modo preso una posizione piuttosto critica nei confronti di Giorgia Meloni. Battuta dopo battuta pare che Selvaggia sia letteralmente esplosa e nel calderone sarebbero finite anche la nota conduttrice Barbara D’Urso e Alba Parietti.

Botta e risposta tra le due

“In questa fase, più si da dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. Questo quanto scritto inizialmente dalla Lucarelli, parole alle quali ha risposto la showgirl. “Cara selvaggia hai TANTO, ANZI TUTTO da imparare da GIORGIA MELONI. PER ESEMPIO il RISPETTO CHE HA PER GLI ALTRI E SOPRATTUTTO PER UNIVERSO FEMMINILE E PER TUTTE LE DONNE”. Queste le parole di Valeria Marini che ha così commentato le parole della giornalista.

Le parole di Selvaggia

A questo punto la Lucarelli avrebbe risposto ancora facendo dell’ironia sul fatto che non è coerente fare da madrina al Gay pride e poi difendere la Meloni che da sempre non ha mai simpatizzato per le comunità LGBT. “Sono fiera di essere stata la madrina del gay pride di Napoli, fiera di essere stata sul carro dei VINCITORI piuttosto che sul carro dei maldicenti”, questa ancora la contro risposta di Valeria alla quale la Lucarelli avrebbe aggiunto “Ma quindi non capisce proprio un ca..o”.

La giornalista tira in ballo Alba Parietti e Barbara D’Urso

Ma non è finita qui, visto che poi la Marini avrebbe aggiunto dell’altro “Sono contenta che oggi siano usciti diversi articoli sulla vicenda tra me e Selvaggia. Non abbiamo litigato, anche perché penso che Selvaggia sia una donna molto intelligente e che stimo. Baci stellari”. Parlando del gay pride, pare che la Lucarelli abbia tirato in causa Alba Parietti e Barbara D’Urso. Sulla prima, Selvaggia avrebbe riportato delle esternazioni fatte da lei recentemente sulla Lucarelli, su Barbara invece avrebbe pubblicato un collage di lei al gay village e poi di lei in studio con Matteo Salvini che come ben sappiamo, non è amato dalla comunità LGBT.