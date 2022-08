Verissimo parte con il botto, Ilary Blasi potrebbe raccontare tutto nel salotto della Toffanin

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ben presto potrebbe parlare e raccontare tutta la verità sulla separazione da Francesco Totti. Ma dove e quando? Si parla di Verissimo.

Si continua ancora a parlare di Ilary Blasi e di Francesco Totti e della loro separazione. Sembra che in questa estate 2022 non si sia parlato d’altro se non della attuale situazione sentimentale della conduttrice e dell’ex capitano della Roma. Ebbene, si è detto tanto e si è ipotizzato quelli che possano essere i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi dopo tanto tempo. Adesso però a parlare potrebbe essere proprio lei, Ilary. Ma quando e soprattutto dove?

Ilary Blasi potrebbe presto parlare della separazione da Francesco Totti

Si è vociferato in questi giorni che Ilary Blasi possa raccontare tutta la verità sulla separazione da Francesco Totti nel corso di un’intervista che potrebbe ben presto rilasciare a Verissimo, nel salotto della sua amica Silvia Toffanin. Il programma inizierà tra poche settimane e pare che già sin da subito potrebbe partire con il botto, con una super intervista di Ilary Blasi.

L’estate di Francesco e dell’ex moglie

Non sappiamo ancora cosa potrà raccontare Ilary, ma potrebbe scendere nei dettagli e fare un pò di chiarezza su questa attuale situazione con l’ex marito e sui motivi che hanno condotto alla separazione. Attualmente una cosa è certa, ovvero che Ilary si trova in Croazia in barca insieme alla figlia, la piccola Isabel. Francesco si troverebbe invece a Sabaudia insieme ai figli Chanel e Christian, a pochi passi da Noemi Bocchi che si dice sia la sua nuova compagna. La donna si troverebbe in una villa al Circeo, che avrebbe affittato nelle scorse settimane per stare vicino a Francesco.

Un viaggio dopo l’altro per Ilary

Ilary ha trascorso un’intensa estate da single, con un viaggio dopo l’altro. E’ stata ad esempio in Africa e nello specifico in Tanzania, dove è volata subito dopo l’annuncio della separazione. Poi una volta tornata in Italia è stata a Sabaudia per qualche giorno e poi è volata sulle Dolomiti e subito dopo poi ha trascorso qualche giorno nel paese d’origine dei suoi genitori. Ma non finisce qui, visto che poi sarebbe volata in Croazia dove si trova attualmente. Un’estate davvero ricca di momenti di relax per la conduttrice.