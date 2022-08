Elisa diretta sul Festival di Sanremo: “Se avessi vinto io..”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa a distanza di qualche mese ha parlato della partecipazione alla scorsa edizione del Festival di Sanremo e pare che abbia fatto una confessione.

E’ arrivata seconda al Festival di Sanremo 2022 e adesso a distanza di qualche mese sembra aver rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Stiamo parlando di Elisa, la cantante che ha rotto il silenzio e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a La Nazione. Pare che la cantante friulana abbia parlato di questa esperienza al Festival di Sanremo, dove ha portato il brano intitolato O forse sei tu. Ma cosa ha riferito?

Elisa, nessun rimpianto per il secondo posto al Festival di Sanremo

Elisa ha preso parte alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, con il brano intitolato O forse sei tu e pare che abbia avuto un successo strepitoso, essendo arrivata al secondo posto. Pare che molti preferissero che a vincere fosse stata proprio lei, ma la cantante pare non abbia proprio alcun rimpianto. “Una mia vittoria non sarebbe stata giusta. Come ho vinto io con Luce nel 2001 a 23 anni è giusto che oggi vincano Mahmood e Blanco, perché questa è la legge della foresta, il cerchio della vita”. Queste le parole dichiarate dalla nota cantante nel corso di un’intervista che ha rilasciato a La Nazione.

Il grande successo della cantante con il suo ultimo disco

Pare che nel corso di questa chiacchierata abbia anche fatto un bilancio di quella che è il suo ultimo disco, ovvero quello intitolato Ritorno al futuro/Back to future, dove pare che abbia inserito dei brani diversi l’uno dall’altro. “Probabilmente è meno elegante di Diari aperti, ma avevo canzoni molto differenti tra loro e volevo metterle tutte. Fra le cose più riuscite metterei Ordinary day e Domino”, ha riferito l’artista che è tornata al Festival dopo diversi anni di grande sofferenza e di lontananza dovuta al Covid.

Il ritorno in scena dopo due anni di stop

Un pò come tutti gli altri artisti, pare che anche Elisa si stia godendo il ritorno in scena, con live e varie tappe toscane. “Abbiamo materiale per cambiare scaletta ogni sera, mi piace molto vedere tutti quei giovani sottopalco con i cartelli coi titoli dei brani in mano”. Queste ancora le parole di Elisa che come sembre sta ottenendo un grandissimo successo.