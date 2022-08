Christian Vieri e l’amore con Costanza Caracciolo: “La ringrazierò per sempre”

0 SHARES Condividi Tweet

Christian Vieri, l’ex calciatore in questi giorni ha voluto raccontare come è nato l’amore con Costanza Caracciolo, colei che dice sia la donna della sua vita.

Christian Vieri da diversi anni ormai sta insieme all’ex velina Costanza Caracciolo. I due sembra siano molto innamorati ed hanno messo su una bellissima famiglia. Lui per diverso tempo è stato il playboy italiano più chiacchierato, per via delle sue innumerevoli storie d’amore con donne bellissime del mondo dello spettacolo. Nello specifico pare che Bobo abbia avuto diverse relazioni con ex veline di Striscia la notizia, a cominciare da Elisabetta Canalis a finire a Melissa Satta e infine Costanza Caracciolo, che però è stata l’unica che è riuscita a condurlo sull’altare. ma come è nato l’amore?

Christian Veri e Costanza Caracciolo, un amore che va a gonfie vele

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono una delle coppie più importanti del mondo dello spettacolo. Dopo anni di flirt e storie di breve durata, l’ex calciatore ha definitivamente appeso le scarpette al chiodo, sposando l’ex velina bionda di Striscia la notizia. I due stanno insieme da tanto tempo e hanno avuto due bellissime bambine, ovvero Stella e Isabel di 3 e 2 anni. Il calciatore sembra aver parlato dell’inizio di questa storia nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, sottolineando e raccontando di come la storia d’amore vada davvero a gonfie vele.

L’ex calciatore racconta come è nato l’amore con e per Costanza

“Costanza la conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi comincia un gioco: io do il voto alle foto che lei posta su Instagram. Voti alti. Clic”. Queste le parole di Christian il quale pare che abbia capito sin da subito che Costanza fosse la donna giusta per lui. Effettivamente avrebbero fatto tutto in fretta. “Prima non ero pronto. Con Coco è successo tutto senza sforzo, senza pensare. Ci siamo trovati e dopo tre mesi abbiamo deciso di fare un figlio. Cinque anni più tardi, eccoci qui”.

Costanza la donna della sua vita, ecco le parole di Bobo

Queste ancora le parole dell’ex calciatore il quale ha sostenuto che capire che Costanza fosse la donna giusta per lui è stato molto semplice. “Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente. Men che meno di programmare: io sono negato per la programmazione, devo vivere il daily . In meno di due anni sono arrivate due bambine che sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol. Ringrazierò Coco per sempre per avermi dato una famiglia così bella”. Questa la confessione dell’ex calciatore che oggi è devoto alla sua famiglia in tutto e per tutto.