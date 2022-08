Elisa Isoardi, senza freni: “A Ballando ho scoperto qualcosa che non mi aspettavo”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi a distanza di tempo è tornata a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle. Pare che la conduttrice abbia parlato di questo e altro nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Confidenze.

Elisa Isoardi ha fatto una rivelazione davvero molto importante in questi giorni. Pare che la nota conduttrice a distanza di un pò di tempo da quando ha fatto questa esperienza a Ballando con le stelle, pare che abbia voluto parlare in questi giorni e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Confidenze, dove pare che abbia ripercorso un pò di quelle che sono le sue esperienze televisive. Ma cosa ha dichiarato?

Elisa Isoardi, la confessione su Ballando con le stelle a distanza di anni

Elisa Isoardi è una nota conduttrice, la quale in questi giorni pare che abbia rilasciato un’importante intervista e lo ha fatto per il noto settimanale Confidenze. Ha ripercorso così nel corso di questa intervista, alcune delle esperienze televisive che ha affrontato in questi ultimi anni. Una di queste l’esperienza che ha fatto a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci. Per lei è stata un’esperienza davvero molto importante che le ha dato modo poi di prendere parte ad altri progetti lavorativi.

Il rapporto con lo sport

Nel corso dell’intervista pare che Elisa abbia spiegato come il programma di Rai 1 le sia stato davvero di grande aiuto anche per avvicinarsi al mondo dello sport e capirne anche l’importanza.” Sul set di Ballando con le stelle ho scoperto quanto l’attività fisica faccia bene alla mente. Produci endorfine e sei più felice. Il tennis ormai ha preso il posto dell’aperitivo, che mi concedo solo il sabato con le amiche”.

Nuova esperienza per la conduttrice con Vorrei dirti che

Intanto, dopo qualche tempo di stop la conduttrice è pronta a tornare e lo farà con un programma tutto suo che si intitolerà Vorrei dirti che, dove viaggerà in giro per l’Italia raccontando diverse storie. Il programma andrà in onda su Rai 2. Di questa nuova esperienza ne ha parlato sempre nel corso della stessa intervista. “Per me Vorrei dirti che è il contratto della maturità. E’ una bella sfida perché andrò in onda contro Mara Venier, un mostro sacro della tv”. Le sono molto grata, è stata la prima a richiamarmi come ospite quando non lavoravo”. Elisa Isoardi nel corso delle settimane pare che abbia avuto anche tante altre novità da affrontare come il trasferimento a Fregene.