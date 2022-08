Francesco Totti umiliato allo stadio, lo striscione dei tifosi: “Bentornata a casa Ilary”

0 SHARES Condividi Tweet

Striscione laziale all’Olimpico posizionato dai tifosi laziali sugli spalti durante Lazio Inter, per Ilary Blasi. Come avrà reagito l’ex moglie di Francesco Totti?

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata sicuramente la notizia di questa estate 2022. Tutti hanno commentato questa notizia e sembra che molti abbiano voluto dire la propria opinione al riguardo. Qualcosa di davvero incredibile è accaduto nella giornata di ieri, quando tra gli spalti dell’Olimpico, pare che sia apparso uno striscione posizionato li dai tifosi laziali proprio indirizzato ad Ilary. Ma di cosa si tratta?

Lo striscione dei laziali per Ilary Blasi durante Lazio Inter

Durante la partita Lazio Inter è apparso sugli spalti uno striscione piuttosto ironico che pare sia diventato virale nel giro di pochissimi minuti. Si tratta di uno striscione dove si legge “Bentornata a casa Ilary”, ovviamente ironico. Una “dedica” da parte di tifosi biancocelesti che di certo non hanno mai dimenticato la maglietta laziale di Ilary ovviamente prima che la Blasi diventasse la moglie di Francesco, ex capitano della Roma. In qualche modo sembra proprio che i tifosi laziali abbiano invitato Ilary a fare chiarezza sulla sua fede calcistica, una volta per tutte.

Prosegue l’estate da single di Ilary Blasi

Intanto prosegue l’estate da single per Ilary Blasi che da luglio non si è fermata nemmeno un attimo. Subito dopo l’annuncio della separazione Ilary è volata in Africa e nello specifico in Tanzania, dove ha raggiunto la sorella Silvia. Subito dopo sarebbe tornata in Italia e nello specifico avrebbe trascorso qualche giorno a Sabaudia lasciando poi il posto all’ex marito nella villa di loro proprietà. Successivamente ha trascorso qualche settimana sulle Dolomiti e poi ancora in un piccolo paese, che è quello d’origine dei suoi genitori. Infine, pare che adesso sia volata in Croazia, insieme alla figlia Isabel.

A che punto sono le pratiche di separazione?

Le pratiche della separazione sono state avviate anche se in realtà non ci sarebbe stato ancora alcun accordo. A settembre ci sarà l’incontro decisivo tra Francesco e Ilary con i rispettivi legali. Parliamo di Alessandro Simeone che è il legale che ha già assistito Simona Ventura e Alessia Marcuzzi e Antonio Conte per Francesco, già legale dell’As Roma, di Daniele De Rossi e Nicolò Zanilo.