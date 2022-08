Rita Dalla Chiesa, una furia: “E’ una vergogna creare confusione”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa in questi giorni è stata al centro della polemica per la candidatura alle prossime elezioni. Cosa ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a Il giornale?

Rita Dalla Chiesa in questi giorni pare che sia finita al centro di una vera e propria bufera. Per quale motivo? pare che si sia parlato di una sua possibile partecipazione al reality di Canale 5 ovvero l’Isola dei famosi. Ma non finisce qui, visto che si è anche parlato di una sua possibile partecipazione della conduttrice alle prossime elezioni del 25 settembre. Forse anche per questo impegno subentrato in un secondo momento la conduttrice avrebbe deciso di dire no al reality. A parlare di questo è stata la stessa.

Rita Dalla Chiesa, partecipazione al Gf vip e alle prossime elezioni?

Rita Dalla Chiesa in questi ultimi giorni sarebbe finita al centro della polemica. Per quale motivo? Si è parlato di una possibile partecipazione della conduttrice al reality di Canale 5, ovvero il Grande fratello vip. Poi si sarebbe parlato ancora di una possibile candidatura alle prossime elezioni per la conduttrice. Adesso a svelarci i prossimi impegni sarà proprio lei, Rita. Ma cosa ha riferito?

Il chiarimento di Rita

“È una vergogna che abbiano potuto associare una cosa seria come una candidatura in Parlamento a uno no che avevo detto ai primi di luglio ad Alfonso Signorini. È vergognoso questo alludere, sminuire, creare confusione”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice a Il giornale. Pare che ancora nel corso dell’intervista poi la conduttrice abbia aggiunto che secondo lei, nel caso in cui si fosse candidata con la sinistra, tutto questo polverone non si sarebbe sollevato.

La conduttrice parla della fiction dedicata al padre

In questa occasione, poi Rita avrebbe confessato ancora di essere molto dispiaciuta per il rinvio della fiction dedicata al padre, ovvero quella intitolata “Il nostro generale”. E’ solo un rinvio, la fiction non è stata cancellata. Visto che i primi di settembre ricorrono i 40 anni dell’attentato in molti pare che si aspettavano di poter vedere la serie. “Mi dispiace perché non pensavo di creare scompiglio nei palinsesti”. Queste ancora le parole della conduttrice. Sembra che Rita abbia anche fatto sapere di aver visto la serie dedicata al padre e di aver anche contribuito alla realizzazione della stessa. In che modo? Incontrando l’attore protagonista, ovvero Sergio Castellitto che interpreta il padre. “Ho visto le prime due puntate e mi è piaciuta molto”.