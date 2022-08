Fabrizio Corona al veleno sul compagno della Lucarelli a Ballando: “E’ una persona molto interessante”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona il commento su Elodie e Iannone, il flirt dell’estate 2022. Poi l’ex paparazzo fa un commento sul cast di Ballando con le stelle.

Fabrizio Corona riesce sempre a trovare il modo di finire al centro del gossip. Questa estate 2022 per lui è stata davvero particolarmente intensa, visto che ha girato in lungo e largo ed è stato protagonista di diverse serate in discoteca come ospite speciale. Ad ogni modo, ha trovato anche il modo sui social per essere al centro del gossip. In che modo? Proprio in questi giorni pare che abbia commentato l’ipotetico flirt tra Elodie e Andrea Iannone. Ma cosa ha riferito?

Fabrizio Corona e il commento su Elodie di Patrizi e Andrea Iannone

Fabrizio Corona in questi giorni è stato spesso sotto i riflettori. Il motivo? Pare che con ironia abbia commentato l’ipotetico flirt tra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone. I due sarebbero stati paparazzati insieme in diverse occasioni, non ultimo in Costa Smeralda e poi ancora a Lugano, che è la città dove il pilota vive ormai da qualche anno.

Il commento ironico di Fabrizio su Iannone

Secondo il settimane Chi, che ha pubblicato anche delle foto dei due, pare che ci sia del tenero, anche se i diretti interessati al momento non hanno fatto alcuna dichiarazione ufficiale. Insomma, sembra che però non ci sia una semplice amicizia tra i due. Proprio Fabrizio Corona nelle scorse ore pare che abbia voluto commentare questo gossip e nello specifico avrebbe pubblicato su Instagram una foto del settimanale Chi, con protagonisti la cantante e il pilota in barca. “Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie”, avrebbe scritto Corona, il quale ha poi aggiunto “Cosplayer” un vocabolo inglese che si utilizza per indicare quelle persone che si travestono per poter interpretare un personaggio di fantasia. Ovviamente si è trattata di una battuta ironica attraverso la quale Corona ha voluto sottolineare la somiglianza tra lui e Iannone.

L’ex re dei paparazzi contro Ballando con le stelle

Ma non finisce qui, visto che nei giorni scorsi sembra che Corona abbia attaccato anche le scelte del cast di Ballando con le stelle. Pare che nei giorni scorsi fosse stato anticipato qualche personaggio che prenderà parte al cast e tra questi ci sarebbe Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli. “Tutte persone molto interessanti”. Questo quanto dichiarato da Fabrizio che poi ha aggiunto dell’altro. “Ma il fidanzato della Lucarelli (senza nome, cioè, è questo) rappresenta il ritorno del vecchio gossip stile GF. Contenuti privati esterni richiamati all’interno, nascosti da contenuti culturali perché viaggiano. Hanno gatti, una casa da setta satanica e sono di sinistra radical chic. Troppo poveri per una serie su Amazon”