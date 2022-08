Totti, Noemi scambiata per la cantante: “Hai mandato all’aria una famiglia” e lei risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Noemi Bocchi è stata scambiata per la cantante. Un utente scrive “Hai mandato all’aria una famiglia”, lei risponde in modo epico.

Torniamo a parlare della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, avvenuta lo scorso mese di luglio. Si è anche detto che l’ex capitano della Roma sia molto vicino ad una donna di nome Noemi Bocchi che in molti hanno detto sia la sua nuova fiamma. Ebbene, sono tanti i rumors arrivati su questa coppia e proprio nelle scorse ore sembra che qualcuno abbia scambiato Noemi per la cantante Veronica Scopelliti, conosciuta semplicemente come Noemi. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Francesco Totti e Ilary Blasi, la separazione tanto discussa

In questi mesi non si è fatto altro che parlare della separazione tra Francesco Totti e la conduttrice de l’Isola dei famosi. Non si è fatto altro che parlare delle motivazioni che avrebbero portato i due a lasciarsi. In primis si è parlato di un possibile tradimento di Francesco ai danni di Ilary. Poi si è vociferato che anche la conduttrice avesse un uomo misterioso nella sua vita. Ad ogni modo, l’unica cosa certa al momento è che la coppia è scoppiata, dopo circa 20 anni di amore e dopo aver messo al mondo tre figli.

La nuova vita dell’ex capitano della Roma

Francesco, d’altro canto sarebbe sempre di più vicino ad una donna di nome Noemi Bocchi, una 34enne anche lei separata e madre di figli. I due sarebbero sempre più vicini anche se non sono mai apparsi insieme. Forse, fino a quando non ci sarà la separazione, i due non ufficializzeranno la loro relazione.

Nelle scorse ore sembra che sia accaduto qualche che ha lasciato completamente senza parole. Ebbene, colei che si dice essere la nuova fiamma di Francesco Totti pare che sia stata scambiata per la nota cantante Noemi.

Un utente scambia la nuova fiamma di Totti per Noemi la cantante

Un utente web avrebbe così scritto un post taggando l’artista che ha replicato. “Signorina, mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere. Pu…”. Queste le parole che sarebbero state scritte da un utente su Twitter dove sarebbe stata taggata la cantante. A quel punto però la cantante, piuttosto divertita pare che abbia commentato dicendo “Mi sa che lei ha sbagliato TAG” con tanto di emoticon di una risata. “Non penso di sentirmi bene ahahahha”; “Sto volando”; “Poesia”, avrebbero commentato alcuni follower. “Io al massimo vi posso cantare una canzone”, ha infine commentato l’artista.