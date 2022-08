Alessandra Celentano, un ex allievo al veleno: “Alimentava gli scontri”

0 SHARES Condividi Tweet

Uno degli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi pare che abbia parlato di Alessandra Celentano, ricordando degli scontri avuti con lei.

Torniamo a parlare di Amici di Maria De Filippi, ovvero il programma di Canale 5 che va in onda ormai da diversi anni. Una delle protagoniste principali di questo programma, praticamente da sempre è lei, Alessandra Celentano. Di lei pare che ne abbia parlato un ex allievo, ovvero Dario Schirone. Quest’ultimo avrebbe parlato ai microfoni di Lorella Cuccarini parlando della sua esperienza ad Amici e soprattutto del rapporto con la maestra Alessandra Celentano. Ma cosa ha dichiarato?

Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano sempre una delle protagoniste del programma

Una delle protagoniste principali di Amici di Maria De Filippi è lei, Alessandra Celentano l’insegnante di danza classica nipote del famosissimo Adriano. In tutti questi anni la Celentano è stata spesso sotto i riflettori per le liti avvenute sia con allievi che anche con gli stessi colleghi. Da diversi anni pare che il pubblico si sia abituato ad Alessandra ed al comportamento della professoressa di ballo, così come al suo essere severa.

Dario Schiorne, il racconto di uno degli allievi della scuola di Amici

Nel corso degli anni c’è chi ha lasciato passare i commenti della Celentano, chi invece ha incassato le critiche con le quali continua a farne i conti a distanza di tanto tempo. Tra questi pare che ci sia Dario Schirone, uno degli allievi della scuola di Amici 21, il quale è stato molto amato dai telespettatori che pare pensassero potesse essere uno dei possibili vincitori. Allievo di Veronica Peparini, purtroppo Dario quasi alla fine del suo percorso è stato costretto ad abbandonare il programma. Tuttavia ad oggi, ricorda ancora gli scontri avuti con Alessandra Celentano.

Le parole dell’ex ballerino di Amici su Alessandra Celentano

“Non provo rancore per nessuna critica. Alcune sono stati utili per la mia crescita, altre potrei dire di no. Le critiche che riguardano il mondo della danza le ho prese, le ho fatte mie. Quelle che non riguardavano la danza, come quelle sul fisico o sul mio rapporto con i ragazzi, no. La maestra alimentava gli scontri mostrando video in cui diceva che io fossi falso, ma il mio modo di parlare era schietto, nel modo più sincero che potesse esserci”. Questo quanto dichiarato da Dario Schirone, parlando cnel corso di una puntata del format intitolata Dimmi di te di Lorella Cuccarini. Nel corso di questa intervista avrebbe raccontato quello che è stato il suo percorso ad Amici e della litigata avuta con la maestra Celentano. “È vero dell’attacco di panico. Ma non voglio dare la colpa alla maestra. Io sono di mio una persona ansiosa. Lì poi si amplifica tutto. […] L’ho gestito abbastanza bene però, solitamente mi durano di più. Mi è già capitato prima del programma. Sono iniziati nel 2020″.