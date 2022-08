Selvaggia Lucarelli, frecciatina al veleno contro Rossella Erra

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore ha lanciato una frecciatina a Rossella Erra e poi ha rivolto un attacco a Vanessa Incontrada.

Selvaggia Lucarelli è una nota giornalista e giudice di Ballando con le stelle, la quale per il suo caratterino in questi anni è finita spesso sotto i riflettori. Ebbene, sembra che in questa estate 2022 Selvaggia sia stata in vacanza in Corea del Sud e pare che sia tornata anche piuttosto polemica da questo viaggio. Pare che proprio nelle scorse ore sia stata parecchio polemica nei confronti della nota criminologa Roberta Bruzzone che ha fatto sapere che non sarà più presente nel cast di Ballando con le stelle. Con l’occasione pare che abbia anche lanciato una frecciatina a Rossella Erra. Ma cosa ha dichiarato nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

Selvaggia Lucarelli parla dell’addio di Roberta Bruzzone a Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli nelle prossime ore sarà protagonista ancora una volta di Ballando con le stelle come giudice. Ad ogni modo, pare che nelle scorse ore abbia commentato l’addio di Roberta Bruzzone al noto programma di Rai 1 e pare che abbia colto l’occasione per lanciare una frecciata a Rossella Erra. E’ stata la stessa criminologa nella giornata di ieri a far sapere di non essere più nel cast del programma, spiegando anche i motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione.

Le parole di Selvaggia e la stoccata a Rossella Erra

Pare che la nota criminologa abbia spiegato i motivi che l’hanno portata a declinare l’invito a prendere parte al programma anche quest’anno sostenendo di avere purtroppo degli impegni lavorati che non le permettono di dedicare tempo alla televisione. Per questo avrebbe deciso di rinunciare a Ballando con le stelle per portare avanti il suo lavoro. Selvaggia avrebbe così voluto salute Roberta, dedicandole delle parole davvero cariche di stima.“È stata una grande compagna di viaggio a Ballando, cazzuta e leale. Mi mancherà”. Queste ancora le parole di Selvaggia che poi ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina “Per fortuna c’è Rossella Erra”.

Selvaggia su Vanessa Incontrada

Sempre nelle scorse ore poi, la Lucarelli pare che sia stata protagonista di un altro post questa volta contro Vanessa Incontrada. Pare che la giornalista abbia in qualche modo giudicato vittimistico questo continuo riferimento al body Shaming della nota attrice sulle copertine e nelle interviste al fine di promuovere il così tanto chiacchierato body Positivity.