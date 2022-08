Iva Zanicchi parteciperà a Ballando con le stelle e diretta dice: “Cosa sarei capace di fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi sarà una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le stelle. La cantante avrebbe confessato “Potrei mandare qualcuno a quel paese”.

Iva Zanicchi è una nota cantante e celebre artista la quale prenderà parte al programma Ballando con le stelle che inizierà il prossimo mese di settembre. Ebbene, sembra che la partecipazione di Iva al programma di Rai 1 sia tata ufficializzata già diverse settimane fa. La cantante pare che sia pronta a fare questa importante esperienza nel programma di Rai 1 dando prova delle sue qualità e abilità di ballerina. Pare che la cantante abbia anche dichiarato nel corso di un’intervista di essere pronta ad accettare anche le critiche qualora questo dovesse essere necessario. Ma cosa ha riferito nello specifico la cantante?

Iva Zanicchi pronta a dare spettacolo a Ballando con le stelle

Iva Zanicchi come abbiamo detto è una delle concorrenti di Ballando con le stelle, l’edizione che sta per iniziare tra poche settimane. La cantante è pronta a prendere parte al programma di Milly Carlucci e sembra che abbia rilasciato proprio nell’ultimo periodo delle dichiarazioni molto importanti e interessanti. “Accetto le critiche fino a un certo punto. Poi potrei mandare qualcuno a quel paese, anche se sempre scherzosamente. So che ci sono dei ruoli nel programma e che vanno rispettati”. Queste le parole che sono state dichiarate da Iva nel corso di un’intervista rilasciata a Il Mattino.

Iva e le sue dichiarazioni sul programma di Rai 1

Pare che Iva in tutti questi mesi abbia cercato di mettersi in forma in vista della partecipazione al programma, perchè di certo non vuole sentirsi da meno rispetto agli altri. Nel corso dell’intervista rilasciata a Il Mattino pare che abbia anche raccontato di aver ricevuto delle raccomandazioni da parte di Milly Carlucci. “Mi ha raccomandato di muovermi, di camminare e fare un po’ di dieta. Ecco, da quel momento ho deciso di mettermi a dieta. Ecco, da quel momento ho preso 7 kg, però da oggi comincio a camminare e fare attenzione al cibo”. Queste le parole dell’artista.

Lo scoop sul Festival di Sanremo

Sul finire dell’intervista sembra che la cantante abbia lanciato un vero e proprio scoop sostenendo di aver accettato la proposta di tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo. “Molti hanno detto che ho avuto coraggio, gli anni sono tanti ma non scandalizziamoci. Mi sono presentata a Sanremo felice”