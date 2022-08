Nozze Pellegrini-Giunta, Magnini il grande assente

0 SHARES Condividi Tweet

Nozze Pellegrini-Giunta, il grande assente Filippo Magnini. In che rapporti sono FIlippo e Matteo Giunti?

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono convolati a nozze ed hanno festeggiato il matrimonio in laguna a Venezia, proprio lo scorso sabato 27 agosto. La Divina è diventata così la moglie di colui che è stato il suo ex allenatore. Una bellissima cerimonia che si è celebrata nella Chiesa di San Zaccaria fino al party che si è tenuta al JW Marriott Resort sull’Isola delle Rose.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati marito e moglie

Alla cerimonia hanno preso parte ben 160 persone, tra amici e parenti della coppia. Il grande assente è stato proprio lui, Filippo Magnini ex storico della Divina e cugino di Matteo Giunta. Effettivamente nessuno si immaginava che Filippo prendesse parte al matrimonio ed effettivamente così è stato. Pare che Filippo insieme alla moglie si trovassero sulle spiagge del sud della Sardegna, a Costa Rai, proprio mentre il cugino Matteo sposava Federica Pellegrini. Non stupisce il fatto che Matteo e Federica non abbiano dei buoni rapporti con Filippo Magnini, anzi sembra che non ci siano proprio rapporti.

Grande assente Filippo Magnini il cugino di Matteo Giunta

Del resto il fatto che Filippo non avesse preso parte alle nozze lo si era intuito da un’intervista che Matteo aveva rilasciato a Le Iene un pò di tempo fa. Pare che qualche mese fa, nel corso di una puntata del noto programma di Italia 1, Giunta avesse parlato dei rapporti con Filippo Magnini, dicendo che per via della relazione con la Pellegrini si fossero completamente azzerati. In quella occasione pare che Giunta avesse confermato il fatto che il cugino non sarebbe stato presente alle nozze.

Le parole di Matteo sul cugino

“Come va in famiglia? Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato (con Giorgia Palmas, ndr). Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita”. Queste le parole dichiarate da Matteo nel corso dell’intervista parlando del suo rapporto con Magnini. L’inviato de Le Iene pare avesse detto “Se lo invti al matrimonio, ci viene?”. A quel punto la replica del marito di Federica pare abbia detto “La vedo molto difficile”.