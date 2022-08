Roberta Bruzzone, senza freni, decide di rivelare la verità: “Ecco perchè non sarò a Ballando “

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Bruzzone ha deciso di dire la sua sull’addio a Ballando con le stelle. In un post su Instagram ha spiegato tutta la verità.

Roberta Bruzzone, la nota criminologa italiana presente in varie trasmissioni televisive pare che in questi giorni abbia parlato svelando tutta la verità sul suo addio a Ballando con le stelle. Ma per quale motivo la criminologa ha detto no al noto programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci? Facciamo un pò di chiarezza.

Ballando con le stelle, la criminologa fuori dal cast

Mentre si comincia a parlare della nuova edizione di Ballando con le stelle, Roberta Bruzzone, la nota criminologa più famosa della televisione italiana pare che abbia fatto sapere che non farà più parte del team del programma. Inizialmente non si era capito il perché la Bruzzone avesse preso questa decisione. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio lei, rendendo pubblici i dettagli di questa decisione e lo ha fatto pubblicando un post su Instagram. Pare che dietro non ci sia nessun problema con Ballando con le stelle e nessuna stizza con Milly Carlucci. Si tratterebbe di una scelta legata a degli impegni professionali.

Roberta Bruzzone parla del suo abbandono al programma di Milly Carlucci

“Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia “avventura” professionale nel programma Ballando con le stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare”. Questo quanto dichiarato dalla Bruzzone, commentando un articolo giornalistico che pare parlasse proprio della sua assenza dal programma. “Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti“. Queste ancora le sue parole commentando la decisione di dire di no ancora a Milly Carlucci.

I commenti dei suoi ex colleghi

“Ma ora quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast”. Il post sembra sia terminato poi con un in bocca al lupo al cast per questa nuova stagione. “Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni. Ad Maiora semper”. In molti pare che abbiano commentato il post in questione, una tra tutti Selvaggia Lucarelli la quale avrebbe scritto “Mi mancherai“. Anche la Presidente di Giuria pare che abbia detto la sua dicendo la stessa cosa di Selvaggia ovvero “Ci mancherai“. Anche Alberto Matano pare che abbia espresso lo stesso concetto “Mi mancherai, ma noi ci vediamo sempre a La vita in diretta”.