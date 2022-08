Selvaggia Lucarelli una furia contro Vanessa Incontrada “Non ti permettere”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, un fiume in piena contro Vanessa Incontrada. Le parole della giornalista contro l’attrice.

Ancora una volta Selvaggia Lucarelli sembra essere al centro della polemica e sotto i riflettori. Dopo la vicenda che l’ha vista protagonista insieme a Valeria Marini e Giorgia Meloni, adesso pare che la nota giornalista abbia svelato un retroscena su Vanessa Incontrada. Per questo motivo sarebbe finita al centro di una vera e propria bufera.

Selvaggia Lucarelli, lo sfogo su Vanessa Incontrada

Selvaggia Lucarelli in questi giorni pare che abbia deciso di svelare un retroscena su una delle più amate attrici e conduttrici del mondo dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Vanessa Incontrada. Ma cosa ha riferito? “Siccome dopo anni in cui la difendo, anche in alcuni dei miei libri (non la conosco), recentemente mi sono permessa di scrivere che Vanessa Incontrada, forse, dovrebbe smettere di rispondere a commenti sul suo corpo piazzandosi su copertine che mettono al centro il suo corpo… Perché è comunque alimentare un sistema sbagliato e perverso…“. Sarebbero queste le parole riferite dalla giornalista attraverso un post che ha diffuso direttamente sul suo profilo Instagram. La Lucarelli però non si sarebbe limitata a questo ed avrebbe scritto ancora un altro post.

Le parole della giornalista, Selvaggia un fiume in piena

“Mi succede di ricevere un suo messaggio di spiegazioni confuse (i cui contenuti giustamente tengo per me), che si chiude (questo invece lo dico) con un ‘gradirei non essere più nominata nei tuoi post. Ora, al di là del fatto che non ho ben capito se almeno posso nominarla negli articoli, chiarisco che i giornalisti non sono megafoni buoni solo quando devono lisciarti nell’intervista per l’ennesima copertina vittimistica. Per cui, gentile Vanessa Incontrada, non permetterti di chiedere a un giornalista di non nominarti, se non nei toni che gradisci tu”. La conosciamo bene la Lucarelli per il suo essere così critica, schietta e talvolta anche polemica e proprio per questo motivo spesso è finita sotto i riflettori. Effettivamente anche in questo caso avrebbe detto dell’altro.

Come avrà reagito Vanessa?

“Non funziona così, dopo anni di luminosa carriera dovresti saperlo. Così come dovresti sapere che alla quarta copertina per dire “non parlate del mio corpo”, parlando del tuo corpo, può succedere che qualcuno a cui magari eri anche simpatica ti dica che ci stai marciando“. Poi ha terminato il suo sfogo con la sua solita ironia, dicendo “Senza rancore eh, però magari pensaci su”. Ma come avrà preso questo sfogo la diretta interessata, Vanessa Incontrada?