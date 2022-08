Gigi D’Alessio posta una foto, momenti di grande imbarazzo sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Il cantautore Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno condiviso un video del figlio Francesco che è diventato virale. Roberto Alessi ha commentato facendo una gaffe.

Gigi D’Alessio come ben sappiamo, lo scorso mese di gennaio ha avuto un figlio dalla sua nuova compagna, ovvero Denise Esposito. Il piccolo si chiama Francesco ed è il quinto figlio per il noto cantante e cantautore napoletano ed il primo per la giovane Denise. In questi giorni pare che i genitori abbiano postato un video di Francesco che inevitabilmente è diventato virale. Sono anche piovuti diversi commenti sotto al post.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito condividono un video del piccolo Francesco

Gigi D’Alessio e Denise Esposito da diversi mesi sono diventati genitori del piccolo Francesco, il bambino nato lo scorso mese di gennaio. Ad ogni modo, per motivi di privacy sembra che i due abbiano deciso di non mostrare il bambino, almeno fino a pochi giorni fa. Denise, infatti, avrebbe pubblicato sul suo profilo social un video in cui il protagonista è proprio il piccolo in spiaggia. Il bambino pare fosse su un gommoncino al mare, con tanto di cappellino protettivo, occhiali da sole ed in assoluto relax. Denise ha scelto come brano di sottofondo, quello intitolato Che idea dei Flaminio Maphia.

La gaffe di Roberto Alessi sul figlio di Gigi D’Alessio

Una volta pubblicato il video in questione, sembra che molti siano stati i commenti arrivati ed anche i like e tra questi non è passato inosservato quello del direttore di Novella 2000 ovvero Roberto Alessi. Ma dove ha scritto quest’ultimo, che tra l’altro conosce molto bene Gigi e di conseguenza anche la nuova compagna? Pare che il direttore di Novella 2000 in realtà abbia fatto una grande gaffe visto che avrebbe scambiato Francesco per una bambina. “Che meraviglia! Una baby diva”. Queste le parole di Alessi, dopo aver visto il video in questione. Peccato che il figlio di Gigi sia proprio un maschietto.

I commenti di Gigi e Denise

Il cantante e la sua compagna, infatti, avrebbero immediatamente ripreso il giornalista, sottolineando proprio il fatto che sia un maschietto e non una femminuccia. “Roberto è maschio“, avrebbe detto Gigi aggiungendo anche delle emoticon con le risate. Anche Denise avrebbe ribadito la stessa cosa, con tanto di emoticon con risate. “Dai, è Francesco Junior, lo sanno anche le pietre”, avrebbe scritto un utente rispondendo ad Alessi. Una gaffe che di certo non è passata inosservata.