Bianca Guaccero, il suo post per Detto Fatto è da brividi

Bianca Guaccero avrebbe mostrato nostalgia per il programma Detto Fatto, che da quest’anno non andrà più in onda. Cosa ha riferito la conduttrice?

L‘ex conduttrice di Detto Fatto, ovvero Bianca Guaccero pare che nei giorni scorsi si sia lasciata andare alla nostalgia per il noto programma di Rai 2. Effettivamente manca ormai poco all’inizio della nuova stagione televisiva e il programma Detto Fatto sarebbe iniziato a breve. Peccato che Bianca Guaccero non sarà più al timone del programma di Rai 2, proprio perché quest’ultimo pare che sia stato cancellato. Dopo 4 anni che Bianca è stata al timone del programma, la scorsa stagione ha detto basta, volendo dedicarsi a nuovi progetti. Adesso che la nuova stagione sta per iniziare, però pare che Bianca abbia mostrato un pò di nostalgia.

Detto Fatto cancellato, il post di Elisa D’Ospina

Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione e così come è accaduto negli ultimi anni, a breve sarebbe iniziato anche il programma Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero. Proprio la conduttrice nelle scorse ore ha mostrato nostalgia per il fatto che non sarà più al timone del programma in questione. La conduttrice ha voluto così condividere sul suo profilo social un messaggio parecchio nostalgico. “Questi erano i giorni in cui iniziavamo a registrare le puntate di Detto Fatto. Dopo 10 anni la famiglia di questa produzione manca innegabilmente”. Queste le parole scritte da Elisa D’Ospina che è stata poi ripostata dalla nota attrice e conduttrice pugliese.

Bianca Guaccero e il post nostalgico

Bianca ha così fatto capire di essere parecchio nostalgica ricordando proprio quei tempi in cui era al timone del programma di Rai 2. “Non dirlo a me… (se manca il programma e tutta la famiglia della produzione, ndr)”. Queste le parole che Bianca avrebbe aggiunto al post, con tanto di cuore rosso.

Il nuovo palinsesto di Rai 2

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che lunedì 12 settembre intanto inizieranno gran parte dei programmi televisivi. Dopo la cancellazione di Detto Fatto, al suo posto andrà in onda il programma condotto da Milo Infante con la trasmissione intitolata Ore14. Poi andrà in onda il programma BellaMà, di Pierluigi Diaco. Questo programma parla dello scontro generazionale e pare che andrà in onda a partire dalle ore 15.15 fino alle ore 17.00.