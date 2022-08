Adriana Volpe durissima contro Sonia Bruganelli: “Questa cosa io non la temo”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è guerra a distanza. L’ex opinionista continua a lanciare delle frecciatine nei confronti della moglie di Paolo Bonolis.

Continua la guerra seppur a distanza tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due ex colleghe pare che continuino a pizzicarsi di continuo, per mezzo stampa o social e pare che tutto sia iniziato dopo che è stata annunciata la riconferma della moglie di Paolo Bonolis al reality di Canale 5. Che tra le due non ci sia un buon rapporto lo si era già capito lo scorso anno quando hanno litigato, anche pesantemente in puntata e sempre a mezzo social, durante il programma. Ma cosa è accaduto recentemente?

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, è guerra a distanza

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe pare che continuino a farsi la guerra seppur a mezzo stampa e soprattutto social. L’ex opinionista del reality di Canale 5 pare che abbia parlato in questi giorni e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv. “ Non temo il pubblico, anzi, è la mia forza e non ho odiatori seriali al contrario di molti”.

Il commento di Adriana Volpe su Orietta Berti, la sua sostituta

Poi ad un certo punto, sembra che Adriana Volpe abbia commentato il fatto che a sostituirla sarà proprio Orietta Berti, la cantante che in questi ultimi anni sta riscuotendo un successo davvero strepitoso. “E’ una fuoriclasse che abbraccia un pubblico trasversale”. Queste ancora le parole dichiarate dalla ex conduttrice di Affari tuoi.

I consigli a Giovanni Ciacci

Poi sempre nel corso della stessa intervista, sembra proprio che Adriana Volpe abbia voluto ancora commentare la partecipazione di Giovanni Ciacci al noto reality di Canale 5. Sicuramente per Giovanni, così come per tutti gli altri concorrenti sarà una esperienza davvero molto importante, un modo per poter tornare sotto i riflettori e per poter far parlare di se. Pare che la conduttrice abbia voluto dare dei consigli a Giovanni, ovvero cercare di affiancarsi a persone che stima, creandosi una zona di comfort e per quanto possibile instaurare dei legami che possano durare anche dopo una volta conclusa questa esperienza.

Poi, sul finire dell’intervista pare che Adriana abbia voluto concludere definitivamente questo discorso sul Grande fratello vip, dicendo che per lei è un capitolo chiuso.