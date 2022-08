Ballando, un altro ballerino storico abbandona e diretto dice: “Non ci sono più le basi”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ tempo di addii a Ballando con le stelle. Il ballerino ha abbandonato e ha deciso di comunicare la sua scelta sui social “Non ci sono più le basi”

A Ballando con le stelle è aria di un altro addio, dopo Raimondo Todaro il quale la scorsa stagione pare abbia deciso di lasciare il programma per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Anche i colleghi Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno lasciato il programma per poter fermare la giuria popolare. Ma non finisce qui, visto che anche un altro ballerino pare che abbia annunciato sui social il suo addio al programma. Stiamo parlando di Stefano Oradei.

Ballando con le stelle, dopo Raimondo Todaro anche un altro ballerino abbandona

Il ballerino pare che abbia annunciato proprio sul suo profilo nelle scorse ore di essere pronto a lasciare il programma di Rai 1. “Ho avuto una conversazione con Milly e con la produzione ma non ci sono state le basi”. Questo quanto avrebbe spiegato il ballerino il quale avrebbe anche aggiunto “Le combinazioni non funzionavano”. Di conseguenza, poi l’annuncio ufficiale ovvero “Dopo dieci anni circa, questo sarà per me il primo anno senza Ballando con le stelle”.

Stefano Oradei abbandona il programma, ecco le sue parole

Pare che sia stato proprio lui a voler essere corretto con i suoi follower che lo hanno sempre seguito, sottolineando di aver ritenuto giusto informare tutti sul suo addio. Poi avrebbe anche fatto un’anticipazione. “Sarò impegnato in progetti internazionali molto importanti che mi porteranno in giro per il mondo. Colgo l’occasione per sostenere tutti i miei colleghi e la grande famiglia di Ballando“. Questo quanto aggiunto ancora dal ballerino che pare abbia citato nel suo post Milly Carlucci e Paolo Belli, taggandoli e facendo loro un grande in bocca al lupo per la nuova stagione.

Ballando con le stelle, le importanti novità di questa nuova stagione

A questi post poi Stefano avrebbe anche allegato delle foto di lui durante l’esperienza di Ballando ed in queste si vedrebbe ancora Barbara Bouchet, Suor Cristina, Francesca Testasecca e tanti altri. Intanto, l’edizione che sta per iniziare di Ballando si preannuncia davvero ricca di grandi successi e di tante novità.