Caterina Balivo, un suo post fa scoppiare la polemica, costretta a chiarire

Caterina Balivo nelle scorse ore pare che sia finita al centro di una polemica sui social. Il motivo? Alcune parole da lei pronunciate sarebbero state fraintese. Ecco la replica.

Caterina Balivo la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana, la quale ormai da un paio di anni sembra sia stata assente dal mondo della tv, o almeno lontana dalla conduzione. E’ stata nell’ultimo anno presente in diverse trasmissioni televisive di casa Rai ma solo come ospite o giudice. Adesso per lei invece, è tempo di tornare al lavoro a tutti gli effetti. Nelle scorse ore però, pare che la conduttrice sia stata criticata e attaccata sui social. Il motivo? Sembrerebbe che tutto sia nato per via di una incomprensione. Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo.

Caterina Balivo finisce al centro di una polemica sui social

In un post parla di “amante” e molti pensano che abbia tradito il marito Guido Maria Brera

Nei giorni scorsi la conduttrice insieme al marito, Guido Maria Brera pare che abbiano fatto un viaggio negli Stati Uniti in occasione del compleanno dello scrittore. “Oggi si festeggia il compleanno del mio amante, sono ben 13 anni che stiamo insieme. Mi aspetta”. Queste le parole di Caterina, che con la sua solita ironia, ha scritto sui social. Pare che molti follower abbiano frainteso le parole della nota conduttrice, avendo immaginato che avesse tradito il marito. Alcuni avrebbe anche pensato che tra i due ci fosse stata una crisi con tanto di separazione.

La giustificazione della Balivo

Per questo motivo, per cercare di fare chiarezza, Caterina sarebbe tornata nelle scorse ore sui social, facendo chiarezza. Dapprima la Balivo avrebbe spiegato quindi il significato della parola Amante e poi avrebbe anche fatto un’anticipazione su quello che è il nuovo programma che la vedrà al timone a partire dal prossimo 12 settembre su La7. Parliamo di Lingo-Parole in gioco. “Mi preparo a giocare con le parole per essere pronta per Lingo, manca poco”, avrebbe scritto la Balivo che ha chiarito così il fraintendimento.