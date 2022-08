Manuel Bortuzzo posta una foto e il web si rivolta: “Incoerente”

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo innamorato della famosa tiktoker Angelica Benevieri. E’ lei la nuova fiamma del nuotatore che ha voluto svelare a tutti quanti la relazione tra i due.

Torniamo a parlare di Manuel Bortuzzo, ovvero il noto nuotatore triestino che ha preso parte all’ultima edizione del Grande fratello vip e di cui tanto si è parlato anche per via della sua storia d’amore con Lulù Selassiè nata all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, sembra che il nuotatore dopo alcuni mesi da single, adesso si sia fidanzato con una famosa tiktoker Angelica Benivieri. La notizia è arrivata soltanto qualche giorno fa e pare che abbia fatto immediatamente il giro del web. Pare che in tanti abbiano accusato Bortuzzo di essere incoerente. Ma per quale motivo?

Manuel Bortuzzo dopo Lulù torna ad essere innamorato, ma di chi?

L’ex gieffino Manuel Bortuzzo sembra aver ritrovato l’amore. Adesso il nuotatore pare che sia uscito allo scoperto e abbia presentato la sua fidanzata. Si tratterebbe di una TikToker molto famosa tra l’altro, ovvero Angelica Benevieri. I due proprio da qualche giorno pare che abbiano iniziato a condividere sui profili social, delle loro foto e post, ufficializzando così questa relazione.

Ufficializzata la relazione tra il nuotatore e Angelica Benevieri

Una volta diventata nota questa relazione, sembra che Angelica abbia parlato coni suoi follower ed a chi le ha chiesto se al momento sia felice, lei pare che abbia risposto “tanto”, con un grandissimo sorriso stampato sul volto. Poi Angelica avrebbe postato tra le sue Instagram Stories una foto dove si vede Manuel che la stringe tra le sue braccia, aggiungendo anche un grande cuore di colore rosso. Insomma, pare che i due non vedessero l’ora di rendere nota la loro relazione.

L’incoerenza di Manuel

Alcuni follower però pare che abbiano notato un velo di incoerenza in Manuel, il quale dopo aver concluso la sua storia con Lulù, pare avesse detto che mai più avrebbe messo in piazza la sua vita sentimentale. “Dopo l’esperienza mediatica che ho avuto non dirò più nulla della mia vita privata. In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy”. Queste erano state le sue parole, promessa che non sarebbe stata mantenuta. Proprio a distanza di qualche mese, infatti, Manuel sarebbe tornato a parlare della sua vita privata e lo avrebbe fatto proprio rendendo nota la sua relazione con Angelica.