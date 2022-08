Amici, Andreas Muller una furia contro alcuni ex ballerini “Ingrati e irrispettosi”

0 SHARES Condividi Tweet

Andreas Muller il ballerino di Amici pare che si sia lasciato andare ad uno sfogo su alcuni ex ballerini ed ha utilizzato delle parole molto forti e al veleno.

Andreas Muller lo conosciamo per essere un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ed anche il vincitore di una delle edizioni passate del programma. Ad ogni modo, da qualche tempo è anche fidanzato con la nota coreografa ed ex maestra di ballo di Amici, ovvero Veronica Peparini. Sembra che proprio in questi giorni Andreas abbia voluto parlare di questi ultimi anni ad Amici e lo ha fatto senza alcuna remora attraverso delle Instagram stories. Ma cosa ha svelato?

Andreas Muller, il ballerino di Amici senza peli sulla lingua

Andreas Muller, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e fidanzato di Veronica Peparini pare che in questi giorni abbia rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto parecchio discutere. Ebbene, l’ex ballerino pare che abbia parlato senza peli sulla lingua attraverso le Instagram stories. “Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?”. Queste le parole di Andreas, il quale però ha continuato con il suo post, scrivendo dell’altro.

Lo sfogo dell’ex ballerino di Amici

“Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi. Grazie”. Queste ancora le parole del ballerino che ha voluto sicuramente evitare di fare nomi e pare che abbia parlato al plurale ma è chiaro che avesse il dente avvelenato contro qualcuno nel dettaglio. Di chi si tratta?

L’addio di Veronica ad Amici

Intanto, è ormai ufficiale il fatto che la sua fidanzata, la coreografa Veronica Peparini abbia deciso di lasciare la scuola. Non si conoscono le motivazioni che hanno portato la donna a lasciare il programma di Maria De Filippi dopo tanti anni. Non sembra che sia accaduto nulla di grave tanto che Veronica ha voluto anche attraverso un post dire grazie al programma Amici per gli anni che ha trascorso dietro la cattedra.