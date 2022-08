Noemi e Francesco Totti, gli amici di lei rompono il silenzio e svelano la verità

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Noemi ormai sono una coppia da diversi mesi, anche se manca l’ufficialità. Gli amici di lei hanno parlato e svelato che Noemi vorrebbe uscire allo scoperto.

Prosegue la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, colei che si dice sia la sua nuova fiamma ormai da diversi mesi. Ebbene, sembra proprio che i due siano davvero intenzionati a proseguire questa relazione e stando a quanto riferito da alcuni amici di lei, sembrerebbe che Noemi voglia già uscire allo scoperto ma Francesco starebbe temporeggiando ancora un pò. Ma come stanno davvero le cose?

Noemi Bocchi vorrebbe ufficializzare la relazione con Francesco Totti

Noemi Bocchi sarebbe la presunta compagna di Francesco Totti, uno dei motivi per cui il matrimonio con Ilary Blasi è finito ormai alcuni mesi fa. Ad ogni modo, la neo coppia non si sarebbe ancora esposta ed i due non sarebbero apparsi sotto i riflettori, almeno per il momento. La loro relazione infatti continuerebbe ma non c’è ancora nessuna ufficialità. Questo quanto riferito da Dagospia, che parla di una relazione che andrebbe avanti da circa un anno. Si dice anche che Noemi vorrebbe uscire allo scoperto mentre Francesco starebbe temporeggiando un pò.

L’indiscrezione di Dagospia

“Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante. Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio”. Questo quanto si legge sulle pagine del settimanale DiPiù e ripreso poi da BlogTivvu. Pare che effettivamente il fatto che sia Ilary che Noemi non abbiano voluto ancora parlare, testimonia il fatto che dietro tutto ciò ci sia una strategia e che stiano aspettando il momento giusto per farlo.

Perchè ancora Francesco e Noemi non hanno ufficializzato

“È cambiato qualcosa da quando la loro storia è diventata pubblica e da quando Totti si è separato da Ilary? No e sì. No, Noemi non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto. Sì, in termini pratici e strategici. Mentre sta per giocarsi una partita molto complessa, quella della separazione da Ilary, Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso. Perciò il capitano dovrebbe tenersi a distanza dalla Bocchi”. Questa ancora l’indiscrezione.