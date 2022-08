Gerry Scotti lancia una frecciatina alla Rai: “Loro non lo fanno mai, noi si”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della prima puntata di Caduta Libera, Gerry Scotti si è lasciato andare ad una frecciatina sulla concorrenza. Ma cosa ha dichiarato?

Gerry Scotti è tornato al timone del suo programma, Caduta libera su Canale 5 dopo un’estate di pausa. La prima puntata è andata in onda proprio lunedì 29 agosto su Canale 5 sempre alla stessa ora. Ebbene, durante la prima puntata del programma il conduttore si è lasciato andare ad una battuta che è apparsa come una frecciatina nei confronti della concorrenza. Di cosa si tratta? Cosa ha dichiarato Gerry?

Gerry Scotti torna in tv con il suo programma Caduta libera

Gerry Scotti è tornato in tv nella giornata del 29 agosto 2022 con il suo programma Caduta libera. Ebbene, il noto conduttore ad un certo punto ha fatto una battuta che è apparsa come una frecciatina nei confronti della concorrenza. Stiamo ovviamente parlando della Rai. Tutto è accaduto proprio durante il gioco, quando gli autori hanno aggiunto una domanda che faceva in qualche modo riferimento alla Rai. E’ stata scelta dagli autori una domanda su Raffaella Carrà, alla quale la Rai come ben sappiamo, dopo la sua dipartita ha deciso di intitolare gli studi televisivi di Via Teulada.

La domanda su Canale 5, la frecciatina di Gerry sulla concorrenza

A quel punto il conduttore, con la sua solita simpatia e ironia non è riuscito a trattenersi e ha lanciato la sua frecciatina. “Ecco la differenza tra noi e la Rai: noi facciamo domande sulla Rai, loro non le fa mai su di noi. Si potrebbe fare, non avrò mai questa soddisfazione”. Queste le parole di Gerry Scotti nel corso della prima puntata di Caduta Libera. Il conduttore però subito dopo ha fatto anche un annuncio molto importante, che di certo ha fatto piacere a molti telespettatori fedeli di Canale 5.

Le novità di Caduta Libera

Il conduttore infatti ci ha tenuto a precisare che da quest’anno il programma viene registrato nello studio 11 di Cologno Monzese, proprio dove un tempo era registrato Buona Domenica, che lui stesso ha condotto negli anni ’90. Poi Gerry ha voluto anche ricordare Samantha Chiodini, ovvero un’autrice del programma Caduta Libera che è venuta a mancare recentemente. La prima puntata è stata sicuramente molto importante e ricca di sorprese.