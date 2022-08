Totti e Ilary, Gerry Scotti diretto: “Io lo speravo”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto conduttore Gerry Scotti ha parlato in questi giorni della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti svelando un retroscena davvero incredibile.

Gerry Scotti è un noto conduttore italiano, il quale da pochi giorni ha finito le sue vacanze per tornare con il programma Caduta libera, in onda su Canale 5. Ebbene, il conduttore a distanza di alcune settimane per la prima volta ha parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il conduttore conosce bene Ilary Blasi, visto che all’epoca Gerry era al timone del programma mentre l’ex moglie di Francesco era una delle letterine nel programma Passaparola. E’ stato proprio lui a svelarci qualcosa sul rapporto tra Ilary e Francesco.

Gerry Scotti sulla fine del matrimonio tra Ilary e Francesco

Gerry Scotti in questi giorni è tornato dalle vacanze in attesa visto l’inizio del suo programma Caduta Libera su Canale 5. Ebbene, il noto conduttore è stato tanti anni fa al timone del programma Passaparola dove ha avuto modo di conoscere Ilary Blasi, ma anche Silvia Toffanin, Alessia Mancini, Alessia Ventura, Alessia Fabiani, Ludmilla Radchenko, tutte “letterine” del noto programma di Canale 5.

Il retroscena del conduttore

Nel corso di una recente intervista che Gerry ha rilasciato a Panorama, ha raccontato un retroscena relativo ad Ilary Blasi ed alla sua storia d’amore con Francesco Totti. I due avevano iniziato a frequentarsi nel momento in cui Ilary aveva iniziato la sua avventura a Passaparola. Si può dire, quindi, che Gerry ha visto proprio nascere questo grande amore tra Francesco e Ilary che però è naufragato a distanza di circa 20 anni, soltanto da pochi mesi. «Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’ mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary’». Questo il racconto del noto conduttore, dispiaciuto sicuramente per la separazione tra i due.

Le parole di Gerry

«Ho vissuto la nascita della loro storia d’amore come un fratello maggiore e come tutti, speravo che il loro sogno durasse per sempre, ma ci sono passato anche io dal divorzio e so che significa quando la vita decide per noi». Questo ancora quanto aggiunto.