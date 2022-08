Raoul Bova e Rocio, lei: “Ecco come mi sento”

0 SHARES Condividi Tweet

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, la confessione della nota attrice sulle manate nozze. “Non gli chiederò mai di sposarmi”.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti tanti anni fa ormai ed il loro è stato un grande colpo di fulmine. Sul set di Immaturi-Il viaggio i due hanno capito che da quel momento le loro vite sarebbero cambiate ed effettivamente così è stato. L’attore e la compagna non soltanto a distanza di tanti anni sono molto innamorati, ma insieme hanno costruito una bellissima famiglia insieme alle figlie. Nonostante tutto però, i due non sono convolati a nozze. Di questo ne ha parlato la stessa Rocio Munoz Morales nel corso di un’intervista, spiegando che non chiederà mai al suo compagno di sposarla.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, un grande amore nato diversi anni fa

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. In questa estate 2022 fatta di separazioni, quella formata da Raoul e Rocio invece appare come una conferma, nonostante manchi il matrimonio, ma questo per entrambi rappresenta soltanto un dettaglio. A parlare delle mancate nozze è stata proprio lei, la quale ha spiegato ai suoi fan il fatto che mai chiederà a Rocio di sposarla. I due non avrebbero organizzato nulla al riguardo, ma non per questo il loro legame ha subito qualche interruzione. Quello tra Raoul e Rocio è un amore piuttosto solido e duraturo.

Rocio parla delle mancate nozze

La coppia ha deciso che le nozze non rappresentano una priorità per il momento e si sentono già appagati così e soddisfatti della loro bellissima famiglia, formata anche dalle loro piccoline. Rocio parla di un “matrimonio spirituale” e non di certo “tradizionale. Insomma, Rocio non esclude il matrimonio con Raoul ma sicuramente non sarà lei a chiederlo e dunque nel caso in cui la proposta dovesse arrivare, sicuramente sarà perchè Bova ha deciso così. Queste le sue parole dichiarate nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. «La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono… conosci le persone parlandoci, ma anche guardando che cosa c’è negli occhi, tra i due cuori». Queste ancora le sue parole, raccontando ancora quello che li ha tenuto legati in tutti questi anni a cominciare dalla fede, a finire alla beneficenza, all’amore e la natura.

Le parole dell’attrice

«Mi sento fortunata. È bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello. Mi ricordo l’attimo in cui noi due abbiamo guardato la luna, c’era una luna piena pazzesca. E li c’è stato il nostro matrimonio, sì un matrimonio spirituale». Queste ancora le parole di Rocio.