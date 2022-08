Francesco Totti e Ilary, Roberto Alessi: “Immagino cosa proporrà l’avvocato di lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti per la separazione da Ilary ha chiamato Annamaria Bernardini De Pace, il legale che si dice essere la regina dei matrimonialisti. Si tratta ad oggi di un’indiscrezione.

Si continua a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, avvenuta in questa estate 2022. Non si fa altro che parlare di questo dallo scorso mese di luglio, quando la coppia più chiacchierata del nostro paese, attraverso due comunicati diversi hanno fatto sapere che il loro matrimonio era purtroppo giunto al termine. Da quel momento si è praticamente detto di tutto. In molti hanno detto la propria opinione, tante le indiscrezioni, alcune vere altre ancora da accertare. Si è parlato ancora di tradimenti da parte dell’uno e dell’altro, ma ad oggi effettivamente sono ancora ignari i motivi che hanno portato i due a separarsi.

Separazione Francesco Totti e Ilary Blasi, ancora indiscrezioni

In questa separazione tanto chiacchierata tra Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad emergere nuovi dettagli. Sicuramente se ne continuerà a parlare a lungo, anche perché si sta iniziando ad entrare nel pieno delle trattative. L’ex capitano della Roma avrebbe chiamato in questi giorni Anna Maria Bernardini De Pace, colei che è considerata la regina dei matrimonialisti, ovviamente per prendere le sue parti in questa separazione che sembrerebbe essere particolarmente complicata. Ad oggi si parla di un’indiscrezione e non c’è nulla di confermato, notizia che è stata lanciata in questi giorni dal giornale Novella 2000 in uscita nella giornata di domani, mercoledì 31 agosto.

L’ex capitano della Roma chiama Anna Maria Bernardini De Pace

L’intento di Francesco Totti sarebbe soltanto uno, ovvero accelerare i tempi della separazione, rendendola meno dolorosa soprattutto per i figli Cristian, Isabel e Chanel. «Conosco la Bernardini da tanti anni, è rintanata a lavorare nella sua casa di Monte Marcello, dove misteriosamente, però, il suo telefono “non prende”, mi dicono». Questo quanto dichiarato da Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000.

L’indiscrezione di Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000

«Ha assistito molti personaggi tra cui Romina Power nel divorzio con Al Bano Carrisi, Andrea Jonasson dopo l’abbandono di Giorgio Strehler, Katia Ricciarelli dopo la rottura con Pippo Baudo, Eros Ramazzotti nella separazione da Michelle Hunziker e penso che cercherà di proporre una separazione consensuale, come detto, la meno dolorosa per tutti». Queste ancora le parole del direttore che ha parlato a lungo di questa separazione.