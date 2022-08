Fedez, replica al veleno contro Ornella Muti

0 SHARES Condividi Tweet

La nota attrice Ornella Muti ha duramente criticato Chiara Ferragni nei giorni scorsi per quello che permette di mangiare ai suoi figli. Fedez ha deciso di replicare.

Ornella Muti nei giorni scorsi sembra abbia criticato Chiara Ferragni e lo ha fatto nel corso di un’intervista. Ovviamente, come spesso accade, nelle scorse ore è intervenuto il marito della nota imprenditrice digitale, ovvero Fedez, il quale ha preso le sue difese e la replica è stata parecchio dura. Ma cosa è accaduto nello specifico? Che cosa aveva detto Ornella e cosa ha replicato il noto rapper?

Ornella Muti ha criticato Chiara Ferragni e il suo essere madre

Nei giorni scorsi la nota attrice Ornella Muti pare che abbia ampiamente criticato Chiara Ferragni, tirando in causa anche i suoi figli Leone e la piccola Vittoria. Nel corso di una intervista recente a Il Mattino, sembra che l’attrice abbia commentato la partecipazione di Chiara al Festival di Sanremo come madrina della prima e ultima serata, voluta fortemente da Amadeus. Pare che Ornella non sia stata molto d’accordo con Ama, sottolineando che Chiara è una mamma che ai propri figli da “cibi spazzatura”.

Il duro attacco dell’attrice nei confronti dell’imprenditrice digitale più famosa al mondo

“Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca cola?” ,aveva detto la nota attrice. “L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder”. Dopo che Ornella ha pronunciato queste parole, sembra che sia scoppiata una polemica infinita.

La replica di Fedez

Fedez pare che non abbia preso molto bene questo attacco e per questo sarebbe intervenuto pubblicamente per difendere innanzitutto la moglie ma anche i figli e se stesso. Fedez ha così pubblicato delle immagini della piccola Vittoria mentre mangia un buon gelato, dei dolci, ed ancora un pò di pane, anguria e per finire dei muffin. “Vittoria mangia cose”, questo quanto si legge nella didascalia. Il tutto sembra essere un chiaro riferimento alla polemica sorta dopo le accuse e dichiarazioni della Muti. Inevitabilmente sono stati tanti, tantissimi i commenti arrivati sotto al post, lasciati da fan dei Ferragnez e dunque contro l’attrice. “Alla faccia di chi si permette di giudicare la sua alimentazione. Tutti Muti”. Questo uno dei tanti messaggi apparsi sotto al post.