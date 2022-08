“Gerry Scotti e Paolo Bonolis hanno litigato”, interviene Sonia Bruganelli e chiarisce tutto

0 SHARES Condividi Tweet

La moglie del noto conduttore di Avanti un altro, Sonia Bruganelli pare che sia intervenuta nelle scorse ore per svelarci cosa è realmente accaduto tra Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Da giorni si parla di una possibile lite.

E’ da un pò che si parla di una possibile lite avvenuta tra due dei più grandi conduttori della televisione italiana e più nel dettaglio di Canale 5. Stiamo parlando di Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Sono diverse le indiscrezioni riguardo questa ipotetica lite avvenuta o comunque di una tensione tra i due conduttori. Ma come stanno davvero le cose? Pare che in questi giorni a tentare di fare chiarezza su questa vicenda sia stata lei, Sonia Bruganelli ovvero la moglie di Paolo. Ma cosa ha riferito?

Lite tra Paolo Bonolis e Gerry Scotti?

Indiscrezioni circa una possibile lite avvenuta tra i due conduttori di Canale 5, ovvero Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Stiamo parlando di due grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione italiana, molto amati dai telespettatori. Ebbene, stando a quanto è emerso ultimamente, sembrerebbe che i due abbiano avuto qualche problema. Non si sa se abbiano realmente litigato o semplicemente discusso. Una cosa è certa, ovvero che in queste ore è intervenuta Sonia Bruganelli per cercare di far capire a tutti noi cosa sia potuto accadere.

Le indiscrezioni lanciate dal portale AnticipazioniTv

Così come ha riportato il sito AnticipazioniTv sembra proprio che qualcosa effettivamente sia accaduto. Sarebbe tutto addebitabile al fatto che i vertici Mediaset abbiano dato precedenza al programma Caduta libera piuttosto che Avanti un altro, quello condotto da Paolo Bonolis. Questo avrebbe tanto fatto arrabbiare Paolo il quale pare che abbia fatto di tutto per poter iniziare le registrazioni così come la messa in onda del programma per primo.” Il pomo della discordia, stando alle parole degli esperti, sarebbe l’inizio della nuova stagione televisiva. Gli autori avrebbero deciso, infatti, di partire con Gerry e il suo game show. Una situazione che avrebbe fatto storcere il naso al collega romano che, per tutta l’estate, si è dovuto accontentare solo delle repliche del suo programma. In virtù di ciò, si spiega che Bonolis avrebbe preferito iniziare per primo, visto che la sua stagione di format sarebbe stata già registrata in buona parte”. Questa l’indiscrezione che sarebbe stata pubblicata sul portale.

Interviene Sonia Bruganelli e ci svela come stanno davvero le cose

A portare la calma, è stata proprio lei, Sonia Bruganelli la quale sul suo profilo Instagram pare che abbia commentato questa indiscrezione aggiungendo delle emoticon che ridono con le lacrime. Insomma, pare che la Bruganelli abbia voluto far intendere che si tratta solo di una fake news. “Ormai chinque può svegliarsi la mattina e sparare cavolate a piacimento”. Pare che non ci sia stata proprio alcuna tensione tra Bonolis e Gerry Scotti. Caduta libera, il programma di Gerry andrà così in onda a fine agosto, mentre quello di Paolo semplicemente un pò dopo.