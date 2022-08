Francesco Renga fa salire sul palco la figlia Jolanda ed entrambi scoppiano a piangere

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Renga e la figlia Jolanda insieme sul palco, durante uno degli ultimi concerti del padre. I due sarebbero scoppiati a piangere. Ecco cosa è accaduto.

Nel corso dell’ultimo concerto di Francesco Renga, il noto cantante italiano tra i più amati del nostro paese, pare che ad un certo punto sia accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole ed ha tanto emozionato. Ebbene si, Francesco pare che durante il suo concerto, ad un certo punto abbia voluto presentare un ospite speciale che l’ha raggiunto sul palco. Stiamo parlando della figlia Jolanda che ha avuto ovviamente, come tutti sappiamo, dall’ex moglie Ambra Angiolini. Renga pare che sia scoppiato a piangere, commovendo tutti i presenti e non solo, visto che il video è poi finito sul web.

Francesco Renga, momento di grande emozione durante il suo ultimo concerto

Francesco Renga nel corso del suo ultimo concerto pare che ad un certo punto, abbia voluto emozionare tutti, presentando un ospite speciale sul palco. Attualmente il cantante è in giro per l’Italia con il suo tour estivo. Ebbene, proprio in occasione di uno dei suoi ultimi concerti pare che il cantante abbia lasciato tutti senza parole, presentando sul palco un ospite speciale. Stiamo parlando della figlia Jolanda, avuta insieme all‘ex moglie Ambra Angiolini. E‘ stato proprio sulle note della canzone Angelo, che Renga ha presentato al Festival di Sanremo qualche anno fa, che il cantante ha fatto salire sul palco la figlia che era stata intravista dietro le quinte.

La figlia Jolanda sale sul palco insieme al suo papà

Jolanda ha così cantato il brano in questione, che ricordiamo il padre ha portato al Festival di Sanremo vincendo anche la gara .E’ stato un momento davvero molto emozionante, visto che padre e figlia poi si sono abbracciati e pare che non abbiano nascosto le lacrime. Questo momento così tanto bello ed anche molto intenso è stato del tutto inaspettato ed ha lasciato tutti i spettatori davvero senza parole.

Francesco condivide l’abbraccio con la figlia sul palco e si scusa con i fan

Successivamente, il video di questo momento così emozionante è finito sui social e lo stesso Renga pare che lo abbia ripostato scusandosi con tutti di non essere riuscito a contenersi. “Volevo mettere voi in questo post.. ieri a Civitavecchia eravate veramente tantissimi, siete stati uno spettacolo, ma poi ho deciso di mettere uno di voi a caso.. ecco il mio amore gigante @jolandarenga ieri è salita sul palco con il suo papo. Non ho resistito. Sper comprendiate”. Queste le parole scritte da Francesco a corredo di una foto di quel momento tanto emozionante.