Chanel Totti lascia tutti a bocca aperta: “Non so come sta mio fratello Cristian perchè non lo vedo”

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti ha svelato in che tipo di rapporti è con il fratello Christian e lo ha fatto nel corso di una live fatta su TikTok. Ebbene, cosa ha dichiarato la figlia di Francesco Totti?

Chanel Totti in quest’ultimo periodo pare che sia stata al centro del gossip, un pò come tutto il resto della sua famiglia. Sappiamo bene che ad inizio dello scorso mese di luglio, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati, annunciando così la separazione. Da quel momento non si è fatto altro che parlare di loro e dei motivi che li avrebbero portati alla separazione dopo ben 20 anni di matrimonio. Anche Chanel in qualche modo è stata al centro del gossip per via di alcuni post che in qualche modo hanno fatto parecchio parlare. Adesso, invece, la figlia dell‘ex capitano della Roma e della conduttrice dell’Isola dei famosi, pare che in una live su TikTok abbia parlato con i suoi fan rispondendo ad alcune domande e tra queste avrebbe anche parlato del suo attuale rapporto con il fratello Christian. Ebbene, le sue parole pare che abbiano lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha riferito?

Chanel Totti sorprende tutti con una live su TikTok

Chanel Totti nel corso di una live su TiKTok pare che abbia risposto ad una serie di domande su quella che è la sua attuale situazione familiare. Attualmente tutti i giornali di gossip parlano del fatto che Chanel si trovi a Sabaudia insieme a suo padre ed al fratello Christian. Così come avrebbe riferito lei stessa, pare che Chanel si trovi a casa sua e vivrebbe insieme a due sue amiche. La mamma e la sorella Isabel invece, sarebbero insieme e attualmente si troverebbero in Croazia.

Dove si trova davvero la figlia di Francesco e Ilary?

Isabel in realtà era insieme al padre ed ai fratelli ma Francesco avrebbe trasgredito gli accordi fatti con l’ex moglie, portando Chanel a casa della sua nuova fiamma e questo avrebbe fatto infuriare Ilary. Ad ogni modo, Chanel non ha chiarito se si trovi nella sua residenza estiva di famiglia oppure se sia andata a vivere con queste sue amiche. Qualche giorno fa pare che si sia delineata la sua posizione circa la situazione familiare. Ebbene, pare che Chanel sia dalla parte della conduttrice Mediaset dopo il tradimento di Francesco Totti con colei che si dice sia la sua nuova compagna, ovvero Noemi Bocchi.

Un follower chiede come stia il fratello Christian, la risposta di Chanel “Non lo so”

Pare che Chanel abbia sorpreso tutti quanti quando ha fatto sapere che al momento vive insieme alle sue amiche e non con il padre. Tutti si immaginavano che stesse insieme alla famiglia e invece no. Una follower pare che ad un certo punto le abbia chiesto come stia il fratello Christian ed anche in questo caso la risposta ha spiazzato tutti quanti. “Non lo so, non ci vediamo”, avrebbe detto Chanel. Ma dove si troverebbe Christian al momento? Perché Chanel ha deciso di allontanarsi?