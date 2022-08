Giucas Casella: “Mio figlio non parla con la madre dopo l’ospitata da Barbara D’Urso”, il motivo è grave

0 SHARES Condividi Tweet

Giucas Casella parla del rapporto tra James e la madre, l’inglese Carol Torr. Ma cosa ha riferito l’ex gieffino?

Giucas Casella lo abbiamo conosciuto ormai tanti fa per essere il noto “mago” della tv italiana. Negli ultimi anni ha preso parte a diversi reality show e proprio grazie a questi abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio. Effettivamente, Giucas ha alle spalle una storia familiare piuttosto importante, ha cresciuto praticamente da solo un figlio, che abbiamo avuto modo di conoscere lo scorso anno, quando il padre era recluso all’interno della casa del Grande fratello vip. Ecco che Giucas in questi ultimi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Vero e pare che abbia fatto una confessione che di certo ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta?

Giucas Casella parla del rapporto tra il figlio James e l’inglese Carol Torr

L’ex gieffino Giucas Casella nei giorni scorsi ha rilasciato una importante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. Pare che ad un certo punto, il giornalista gli abbia chiesto come sono i rapporti con il figlio James e ovviamente sappiamo tutti che questi siano idilliaci. Poi il giornalista pare che che abbia anche chiesto in che rapporti il noto chirurgo sia con la madre, ovvero l‘inglese Carol Torr. “Quando lui era bambino, il Tribunale ti aveva dato l’affido esclusivo, e lei era tornata a vivere in Inghilterra…” . Queste le parole del giornalista.

La confessione sulle dichiarazioni di Carol Torr

A quel punto pare che Giucas abbia confessato che ultimamente le dichiarazioni rilasciate dalla donna nel salotto di Barbara D’Urso hanno ulteriormente allontanato James dalla madre. “Purtroppo, dopo le sortite da Barbara d’Urso, dove ha affermato che io non le lasciavo vedere James, lui con lei ha chiuso…”. Queste le parole di Giucas il quale ha sempre sottolineato il fatto che Carol abbia detto sempre delle bugie.

Le parole del mago

“Ha sempre potuto vedere James liberamente”. Pare che Giucas abbia anche sottolineato il fatto che questa situazione lo ha fatto soffrire. “Questa rottura tra loro mi turba”, ha aggiunto Giucas il quale ha aggiunto che spera che il figlio possa riavvicinarsi alla madre.