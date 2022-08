Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, è rottura, Roberto Alessi in una frase svela tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sarebbero lasciati ormai da diverse settimane. A svelare qualche dettaglio al riguardo è stato il direttore di Novella 2000, ovvero Roberto Alessi.

Sta facendo parecchio discutere la fine della relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ovvero il noto chirurgo che abbiamo conosciuto anni fa al Grande fratello. La notizia della loro relazione, iniziata qualche mese fa, pare avesse colpito tutti e lasciato senza parole, anche perchè Michelle veniva dalla fine di un matrimonio piuttosto importante, durato oltre 10 anni con Tomaso Trussardi. Ad ogni modo, Michelle e Giovanni pare che abbiano vissuto una intensa e passionale storia d’amore, durata soltanto poche settimane e sarebbe già finita da un pò di tempo. La notizia però sarebbe arrivata soltanto pochi giorni fa. Ma per quale motivo sarebbe finita questa relazione? A svelare alcuni retroscena al riguardo è stato il giornalista Roberto Alessi nel programma Morning News. Ma cosa ha riferito?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, perchè è finita la loro relazione?

In questi giorni a parlare della fine della relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è stato Roberto Alessi, all’interno del programma Morning News. Ebbene, l’esperto di gossip pare che abbia svelato qualcosa in più circa la fine di questa relazione. “In questo momento della sua vita dopo la separazione da Tommaso Trussardi ha fatto di tutto per proteggere le sue piccoline, per cui è un momento molto delicato“. Queste le parole del giornalista parlando così di Michelle Hunziker.

Roberto Alessi svela quelli che potrebbero essere i motivi

Ad ogni modo, parlando ancora della coppia scoppiata, pare che Alessi abbia voluto spiegare quelli che potrebbero essere stati i motivi che hanno portato alla rottura. Secondo il direttore di Novella 2000, i due avrebbero deciso di interrompere questa relazione per gli impegni di lavoro che entrambi hanno. “E’ difficile perchè lui sta investendo molto sulla sua carriera, ha uno studio a Milano, uno a Roma e uno in Sardegna, dove viveva. Lei è una donna molto impegnata, è anche manager oltre che showgirl”. Queste ancora le sue parole. Il giornalista però si sarebbe anche lasciato andare altro, ovvero una frase molto importante “Una mamma a volte fa un passo indietro per i figli”.

E sul possibile ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti?

Michelle Hunziker in questi giorni però è stata anche al centro del gossip per un possibile ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti. Anche in questo caso il direttore di Novella 2000 pare che abbia voluto dire la sua. “La minestra riscaldata è buonissima, ma dopo vent’anni comincia a essere un po’ acida“.