Valeria Marini attacca Selvaggia Lucarelli e il web la massacra

Valeria Marini ha attaccato Selvaggia Lucarelli per difendere Giorgia Meloni. Ma cosa è accaduto? E’ scontro sui social.

Selvaggia Lucarelli è una nota giornalista e giudice di Ballando con le stelle ormai da diversi anni. Ad ogni modo, spesso e volentieri è al centro della polemica per il suo essere così schietta e sincera e per il suo modo di affrontare diverse tematiche. Non è di certo una novità il fatto che Selvaggia ne abbia per tutti e che non abbia di certo timore nell’esprimere il suo parere e giudizio. Questo però non sempre viene accettato ed inevitabilmente è polemica. In questi ultimi giorni sembra proprio che Valeria Marini abbia attaccato Selvaggia, ma per quale motivo? La nota showgirl avrebbe scritto su Twitter un post contro la giudice di Ballando ed in difesa di Giorgia Meloni. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini è scontro sui social

Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini, è scontro. La nota showgirl in questi giorni su Twitter pare che abbia preso le difese di Giorgia Meloni andando contro alla Lucarelli. Nessuno pare si immaginasse che Valeria fosse una sostenitrice della Meloni, eppure è così o almeno il suo tweet non ha lasciato a nessun altra interpretazione. Ad ogni modo, dopo le sue parole, la Marini pare che abbia ricevuto tante critiche e tanti commenti negativi. Ma perché? Cosa ha scritto?

Valeria difende Giorgia Meloni e scoppia il caos

La Marini pare che abbia risposto ad un tweet della Lucarelli dove quest’ultima pare che andasse contro la Meloni. “In questa fase, più si da dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettrori si sentiranno da lei rappresentati”. Queste le parole della Lucarelli che hanno fatto scattare la replica della Marini.

Piogge di insulti su Valeria

“Cara Selvaggia hai tanto anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per universo femminile e per tutte le donne”. Queste le parole della Marini taggando proprio la Meloni. Ad ogni modo, subito dopo sono arrivate tutta una serie di critiche nei confronti della Marini. “Boh raga, mi sento ferita”, avrebbe scritto un utente e poi “Spero che sia sotto l’effetto di funghi allicinogeni”.