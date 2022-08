Milly Carlucci, Anastasia Kuzmina reagisce alle critiche di Raimondo Todaro

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro fa delle dichiarazioni su Milly Carlucci e queste non passano inosservate. Adesso in difesa della conduttrice pare che sia scesa Anastasia Kuzmina, ma cosa ha dichiarato?

Milly Carlucci è una nota conduttrice, conosciuta per lo più per essere la conduttrice di Ballando con le stelle. In questi giorni pare che la Carlucci sia finita sotto i riflettori. Il motivo? Pare che l’ ex ballerino del programma Raimondo Todaro, il quale lo scorso anno è passato ad Amici di Maria De Filippi abbia rilasciato delle dichiarazioni che in qualche modo hanno fatto parecchio discutere. Nella vicenda, pare che sia intervenuta una maestra di ballo del programma di Milly Carlucci, scendendo in sua difesa.

Raimondo Todaro parla di Milly Carlucci e le sue parole non sono affatto piaciute

Pare che il maestro di ballo avesse sostenuto che Maria De Filippi è solita concedere più libertà rispetto a Milly, che invece è una donna che sul suo lavoro molto spesso di impone. “È una che vuole avere il controllo su tutto. Milly passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti. Mentre Maria ti dà molta carta bianca”. Erano state proprio queste le parole dichiarate da Todaro.

Le parole di Todaro e la difesa di Kuzmina

Adesso in difesa della conduttrice di Ballando con le stelle pare che sia intervenuta Anastasia Kuzmina, ballerina del programma che su Instagram ha risposto ad un follower che pare le abbia chiesto cosa Milly è solita imporre loro. “Milly non impone nulla. La televisione richiede professionalità. Richiede di essere svegli e veloci. Sempre pronti”. Queste le parole di Anastasia, la quale nelle sue Instagram stories pare che abbia nominato il collega lanciando anche una frecciatina piuttosto pesante. “È una produzione televisiva quindi dev’essere presente, puntuale, veloce, reattivo ma non è per Milly e per Ballando che lo fai no? Perché è lavoro e perché lo ami”. Queste le parole della Kuzmina che ha così voluto in qualche modo replicare al collega.

Anticipazioni sulla prossima edizione di Ballando

Intanto si comincia a parlare della nuova edizione di Ballando con le stelle e ci si chiede con chi ballerà in coppia Anastasia. Per il momento non si sa, perché c’è il massimo riserbo al riguardo. Ancora non c’è alcuna ufficialità sul cast e sui concorrenti.