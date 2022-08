Morning News, Simona Branchetti messa in imbarazzo per le allusioni all’ex di Anna Falchi, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Branchetti ha vissuto momenti di imbarazzo in studio a Morning News. Il motivo? Pare che un ospite le abbia chiesto informazioni sul suo stato sentimentale e flirt con Andrea Ruggieri.

In questi giorni Simona Branchetti, la nota conduttrice pare che sia finita sotto i riflettori ed al centro del gossip per un motivo ben preciso. Quale? Pare che siano uscite delle foto di lei in compagnia con l’ex compagno di Anna Falchi. Ebbene, proprio durante una diretta su Canale 5, pare che Simona sia stata in qualche modo punzecchiata da Caterina Collovati la quale l’avrebbe istigata a parlare della sua vita sentimentale e del rapporto con il noto politico. Ma cosa è accaduto? E cosa ha riferito nello specifico la conduttrice?

A Morning News, momenti di tensione e imbarazzo per la conduttrice Simona Branchetti

A Morning News in studio si sono vissuti momenti di forte tensione, nel momento in cui la conduttrice Simona Branchetti è stata messa in imbarazzo. Pare che una delle ospiti in collegamento abbia iniziato a fare delle allusioni sulla vita sentimentale della Branchetti. La conduttrice pare che si sia trovata in imbarazzo anche perché non si aspettava di certo questo trattamento. Si è venuto a creare così un siparietto molto particolare tra la conduttrice e Caterina Collovati, la quale avrebbe chiesto alla conduttrice di darle delle informazioni su questo pettegolezzo che sta circolando da diversi giorni e che riguarderebbe proprio il probabile flirt con Andrea Ruggieri. Quest’ultimo è il deputato di Forza Italia ed anche ex fidanzato di Anna Falchi.

Flirt con Andrea Ruggeri?

I due, come abbiamo già avuto modo di anticipare, pare che siano stati avvistati insieme in spiaggia alcuni giorni fa e le foto sono apparse su Chi. Pare che però si sia sottolineato come in realtà tra di loro ci sia solo un bellissimo rapporto di amicizia. Questo è anche quello che avrebbe sottolineato Simona, ovviamente dopo un attimo di smarrimento, negando ogni tipo di coinvolgimento con Andrea. “No, no, lo escludo. Se ti riferisci alle notizie circolate, abbiamo solo una grande amicizia“. Queste le parole della conduttrice.

Le parole di Roberto Alessi

Intervenuto a quel punto Roberto Alessi, il quale avrebbe detto la sua al riguardo. “Ci sono passato pure io, ho già fatto un interrogatorio. Praticamente pare che siano anni che vadano in vacanza insieme con molti, molti altri amici. Poi ci sono sempre questi paparazzi cattivi che tagliano la foto e tu vedi la coppia. Invece erano almeno in venti”. A quel punto, la Branchetti pare che sia intervenuta ancora dicendo “Sembravamo una coppia, ma sorvoliamo”, sperando di passare oltre.