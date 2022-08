Belen posta una foto dolcissima ma scoppia la polemica, il web insorge

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più vicini e innamorati. Una foto di famiglia pubblicata da Belen fa scoppiare la polemica. Ma cosa è accaduto?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ormai la coppia dell’estate 2022, anche se il ritorno di fiamma effettivo pare che sia avvenuto esattamente lo scorso inverno. Ad ogni modo, sembra proprio che i due abbiano deciso di uscire allo scoperto soltanto recentemente e sui social sono apparsi insieme in diverse occasioni. Proprio negli ultimi giorni pare che Belen abbia pubblicato un post direttamente su Instagram che però ha scatenato una sorta di polemica tra i fan. Il motivo? La nota showgirl pare che abbia pubblicato uno scatto di famiglia, o meglio una foto dove i protagonisti pare fossero Stefano De Martino, Santiago e la piccola Luna Marì. Ad ogni modo qualcosa non ha convinto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino più innamorati che mai

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più innamorati e ormai non si nascondono più. Un’estate ricca di amore e passione per i due ex che adesso, dopo vari tira e molla, pare abbiano ritrovato la loro felicità e serenità. Ebbene, Belen e Stefano hanno trascorso la loro estate per lo più ad Albarella, l’Isola della quale Belen pare ci sia innamorata lo scorso anno. Adesso si troverebbero a Napoli, per vivere qualche altro giorno di relax, insieme alla famiglia di Stefano.

La showgirl pubblica un video e una foto di famiglia ed è subito polemica

Proprio nei giorni scorsi Belen ha pubblicato una foto nella quale si vedeva lei insieme a Stefano in barca e poi ancora un’altra foto insieme ai piccoli Santiago e Luna Marì. Belen ha pubblicato un video e poi una foto. Nel primo si vede Santiago mentre guarda il mare, mentre nella foto pare ci fosse tutta la famiglia. In realtà sembrava che nella foto ci fossero soltanto Belen e Luna Marì ma guardando meglio erano presenti tutti e quattro, anzi Stefano pare avesse in braccio proprio Luna.

Le polemiche, i commenti dei follower

Nella didascalia della foto pare che la showgirl abbia scritto “Chi è l’intruso secondo voi nella seconda foto?”. In molti sembra che abbiano criticato Belen anche per il fatto che Stefano avesse in braccio Luna Marì figlia di Antonino Spinalbese. “e dillo che siete tu Luna e Santi nella foto che qui partono discussioni“, avrebbe scritto un utente e poi ancora : “sono semplicemente i corpi di Belen e Santiago. Forse lei ha fatto qualche piccola modifica luci/ombre. Ma sono loro 2 e poi vabbè la piccola si vede benissimo li davanti”.