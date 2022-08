Sonia Bruganelli fa una dedica al veleno ad Adriana Volpe

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è guerra tra le due ex colleghe. Adriana punzecchia Sonia che risponde con una dedica al veleno.

Sonia Bruganelli è l’opinionista del Grande fratello vip per il secondo anno consecutivo e pare che questa riconferma non sia andata proprio tu ad Adriana Volpe, ovvero la conduttrice è solo sonno è stata al fianco nel canale 5. Mentre la moglie di Paolo Bonolis è stata dunque riconfermata per l’edizione numero 7 del Grande Fratello, Adriana Volpe Invece no e proprio quest’ultima sembra aver lanciato una frecciatina nei confronti della sua ex collega. Ma cosa ha riferito nello specifico Adriana?

Sonia Bruganelli riconfermata al Gf vip come opinionista, la rabbia dell’ex collega

Sappiamo che Sonia è stata riconfermata come concorrente del Grande Fratello vip.Ad ogni modo questa riconferma non è andata giù ad Adriana Volpe la quale ha rilasciato un’intervista a Fanpage ed ha parlato proprio di questa mancata riconferma. Pare che Adriana abbia utilizzato delle parole molto forti nei confronti della collega che di certo non è rimasta a guardare, ma pare che abbia risposto su Instagram e lo ha fatto condividendo un post.

Il proverbio cinese e le dure parole per la collega

“Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolpa sempre se stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato”. Si tratta di un proverbio cinese che l’imprenditrice ha voluto dedicare alla sua collega. Era già da qualche settimana che Adriana Volpe pare avesse parlato di questa mancata riconferma e di aver trovato molto strano che invece Sonia fosse ancora al suo posto nonostante avesse detto più volte non avrebbe più fatto questa esperienza.

La frecciatina di Adriana Volpe

La conduttrice nostra avrebbe anche lanciato alcune frecciatine alla sua ex collega dicendo di averla trovata parecchio incoerente per aver sputato nel piatto dove ha mangiato e soprattutto cambiato idea più volte.“Rimango basita. All’inizio ha sputato dove mangiava. Durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. Sulla sua incoerenza stendo un velo“. Queste le parole di Adriana Volpe. Anche in questo caso Sonia pare che dopo aver letto l’intervista della ex collega abbia condiviso le parole di Adriana aggiungendo delle emoticon che sorridono e poi ancora un tratto della canzone di Capo Plaza che dice “Envidioso, sono tutti invidiosi”.