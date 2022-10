Antonella Clerici diretta su Lorenzo Biagiarelli: “E’ un peccato”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri ha colto l’occasione per complimentarsi con lo chef Lorenzo Biagiarelli per la sua esibizione a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle è una delle trasmissioni Rai più amate e seguite dai telespettatori. E proprio per tale motivo sono molti coloro che non perdono occasione di commentare esprimendo il proprio pensiero. Proprio nella giornata di ieri ad esprimersi è stata la conduttrice Antonella Clerici nella sua trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”. E nel commentare lo show della Carlucci ecco che la conduttrice ha rivolto delle belle parole nei confronti di uno dei concorrenti ovvero lo chef Lorenzo Biagiarelli. E proprio le sue parole potrebbero aver ingelosito il compagno.

Antonella Clerici si complimenta con Lorenzo Biagiarelli

Antonella Clerici è una delle presentatrici italiane più apprezzate. Una donna molto amata dal pubblico non solo per il suo talento ma anche per la sua simpatia e sincerità, due caratteristiche che la contraddistinguono. E con la stessa sincerità la presentatrice nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri si è rivolta allo chef esprimendo nei suoi confronti delle belle parole. “Lorenzo, sai che con i capelli sciolti sei proprio figo? Stavi proprio bene a Ballando“, queste nello specifico le parole espresse dalla Clerici.

Il commento della conduttrice sull’esibizione di Biagiarelli

Sempre nel corso della stessa puntata Antonella Clerici ha poi colto l’occasione per commentare l’esibizione che ha visto protagonista lo scorso sabato, a Ballando con le Stelle, il noto chef e compagno della giurata Selvaggia Lucarelli. La conduttrice ha svelato di essere tornata a casa in tempo, da Parigi, per vedere ballare lo chef. E proprio a proposito della sua esibizione la simpaticissima Antonella ha espresso solo pareri positivi. Nello specifico la Clerici ha commentato il voto dato a Biagiarelli dalla Smith ovvero 6 sostenendo che è stato un vero peccato. Antonella ha poi colto l’occasione per esprimere ancora delle bellissime parole nei confronti del fidanzato della Lucarelli. E di preciso ha definito il giovane bravo, ironico e soprattutto intento a voler fare sempre bene ogni cosa. La Clerici ha poi precisato come alcuni siano particolarmente portati per il ballo come ad esempio Montesano e Gabriel Garko mentre altri lo sono un po’ meno. “Io se andassi a ballando sarei come Lorenzo” ha poi concluso.

La reazione del compagno della Clerici

Le parole espresse dalla Clerici nei confronti di Lorenzo Biagiarelli sono state parole ricche di affetto e ammirazione. Molti si sono quindi domandati come avrà reagito il compagno della Clerici a tali parole. L’uomo si sarà ingelosito oppure no? Chissà, magari sarà proprio la Clerici a rispondere a tali domande.