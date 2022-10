Mattino 5, grande tensione in studio tra gli ospiti, Federica Panicucci costretta ad intervenire

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda ieri ha ospitato l’avvocato della famiglia di Angela Celentano che ha colto l’occasione per fare una precisazione importante.

Una nuova puntata di Mattino 5 è andata in onda nella giornata di ieri, lunedì 17 ottobre 2022. Nel corso di tale appuntamento diversi sono stati gli argomenti affrontati, uno tra questi quello che riguarda Angela Celentano ovvero la bambina scomparsa sul Monte Faito nell’agosto del 1996. Nel corso della puntata è intervenuto proprio l’avvocato della famiglia Celentano che ha colto l’occasione per fare una precisazione. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

L’avvocato della famiglia di Angela Celentano ospite di Mattino Cinque

E’ stato ospite di Mattino Cinque, il celebre programma della mattina condotto da Federica Panicucci, l’avvocato della famiglia di Angela Celentano. E dietro al suo intervento nella celebre trasmissione Mediaset vi era un motivo ben preciso ovvero quello di parlare della ragazza che sembrava essere proprio Angela Celentano ma il cui esito del test del DNA ha dato purtroppo responso negativo. “Quella ragazza non è Angela…”, questa la rivelazione fatta dall’avvocato.

Il commento sul programma condotto dalla Panicucci

L’avvocato della famiglia Celentano ha poi colto l’occasione per fare una particolare precisazione. L’uomo ha di preciso rivelato che sui social la trasmissione di Canale 5 era finita al centro di alcune accuse e polemiche secondo le quali la sua presenza nella trasmissione Mediaset era legata alla volontà di volere fare uno scoop. L’avvocato ha voluto quindi precisare che si è trattato solo di “una questione di correttezza”.

La reazione della conduttrice e i momenti di tensione in puntata

Quanto dichiarato dall’avvocato della famiglia Celentano ha molto stupito la conduttrice di Mattino Cinque ovvero Federica Panicucci. La donna non ha avuto timore di mostrare il suo stupore per quanto appena appreso e ha poi colto l’occasione per ringraziare l’avvocato per la precisazione fatta. Ma questo non è stato l’unico momento di tensione per la conduttrice. Infatti poco dopo l’amatissima Federica Panicucci si è trovata a cercare di mettere un freno alla discussione tra l’avvocato di Alessia Pifferi, ovvero la donna accusata di avere abbandonato la figlia morta poi di stenti, e Patrizia Groppelli. La discussione tra le due si è rivelata particolarmente animata, tanto che la Panicucci si è trovata costretta ad intervenire chiedendo alle due donne di continuare la loro discussione fuori.